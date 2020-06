Uruguay: el destino ideal para volver a jugar de varios argentinos

Compartir

En el país vecino está muy cerquita de volver a la actividad y jugará el Metro desde principios de agosto. Ya fichó a Slider y otros podrían seguirlo.

Sin básquet desde el 13 de marzo, los jugadores de la Liga Nacional Argentina (y sus otras categorías), ya no saben de qué manera pasar el tiempo y mantenerse físicamente bien, luego de la cancelación formal de la A ayer miércoles. Ya había ocurrido lo propio con la Liga Argentina y el Torneo Federal hace varias semanas.

Esta semana, sin embargo, surgió una posibilidad que dependerá de cada uno medirla en su justo grado. El club 25 de Agosto de Uruguay fichó a Jonatan Slider para el Metro de ese país, cuya situación sanitaria está muy tranquila, por lo que esperan que el torneo pueda arrancar el 3 de agosto.

El Metro es un torneo corto, de dos meses, que disputan 13 equipos, con la posibilidad de contratar a un extranjero cada uno. Si bien Uruguay, como todo el planeta, sufrió la crisis económica por el COVID-19, el impacto es menor en lo sanitario y eso hace que también lo sea en lo económico, además de no haber sufrido la brutal devaluación de su moneda.

Por ese motivo, salarios que en otros años no hubiesen atraido a jugadores argentinos, hoy pueden hacerlo sobremanera, además de ser un salvoconducto para retomar la actividad antes que en la Argentina, donde no parecen existir demasiadas chances de que se produzca antes de octubre/noviembre.

A Slider podrían sumársele muy pronto Martín Leiva, pretendido por Larre Borges, y Leo Mainoldi, que fue sondeado por Stockolmo. De todos modos, muchos ojos están puestos en el país vecino, que además podría incluso tentar a los argentinos para luego quedarse a terminar la Liga 2019/20 (noviembre-diciembre) e incluso arrancar la 2020/21 en enero. Para eso habrá que esperar a ver cómo sigue la historia en este lado del Río de la plata.