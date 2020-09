Uruguay evalúa nuevos controles a argentinos para próximo verano

Compartir

Uruguay vive una realidad muy diferente. La pandemia por el coronavirus apenas le cambió sus costumbres. Desde que el virus llegó al país se reportaron solo 1998 infectados y apenas 47 muertos. Según el reporte diario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se registraron nuevos casos en los últimos días y su comportamiento lo ubica como un sitio ejemplar en el puesto 145 en el mundo, Argentina hoy está en el noveno. Eso explica los más de 25 mil ingresos que tuvieron de parte de extranjeros argentinos, muchos de ellos con el deseo de radicarse en el país y otros ya pensando en el verano y de disfrutar de las playas del otro lado del rio. “Estamos buscando flexibilizar las medidas para que puedan ingresar durante el verano y así garantizar una temporada segura”, explicaron desde el ministerio de turismo de ese país.

Hoy quien desee ir a Uruguay debe hacerse un hisopado 72 horas antes y en caso de haber dado negativo puede cruzar la frontera. Pero una vez allí, los propietarios pero no residentes deben permanecer una semana en cuarentena en su departamento para evitar riesgos. “Lo cierto es que vemos que los argentinos no cumplen con esa condición, el 90% no realiza la cuarentena en nuestro país a pesar de haber sanciones penales”, explicó Baltasar Urrestarazu de InfoCasas que trabaja en conjunto con Juan Martínez presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.

“De cara al próximo verano se está pensando el alivianar las restricciones para los propietarios no residentes, se está viendo la manera de facilitarles el ingreso. En ese marco lo otro que se está evaluando es acortar el periodo de 7 días, y que se haga la cuarentena en su país de origen mediante una aplicación que deberían tener que activar 7 días antes de viajar”, indicaron desde el Ministerio de Turismo. “El teléfono actuaría como una tobillera electrónica”, detallaron desde Uruguay.

Por ahora se trata de una medida que se está evaluando pero ya genera polémica.