Uruguay venció a Bolivia y se clasificó a los cuartos de la Copa América

Compartir

Linkedin Print

Lampe, en contra, y Cavani marcaron para el 2-0. El elenco de César Farías quedó al borde de la eliminación.

En el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa América, Uruguay se impuso 2-0 a Bolivia y selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa América. Por su lado, el elenco de César Farías depende de lo que haga Paraguay para llegar con posibilidades a la última fecha del Grupo A, cuando se mida ante la Argentina, líder de la zona.

El elenco del Maestro Tabárez salió con la misión de ganar pero no se sintió cómodo los primeros minutos en la cancha. Si bien no sufrió en defensa y cortó con facilidad los inofensivos intentos de ataque de su rival, careció de frescura en la parte alta para alta para generar algo de peligro. Nicolás De La Cruz pegado a la raya perdió despliegue, mientras que Luis Suárez y Edinson Cavani estuvieron algo desconectados.

Pese a esto, el cuadro Charrúa siempre tuvo la ambición de atacar y tuvo alguna ocasión que Carlos Lampe desactivó, sobre todo una a los 20 minutos, cuando los dos puntas quedaron cara a cara con el arquero, pero el ex Boca Juniors les ganó el duelo.

El tanto llegó a los 40 minutos, en una mala salida del seleccionado de César Farías. Valverde pudo filtrar un pase al hueco para el avance de De Arrascaeta por derecha, quien lanzó letal que Quintero se llevó puesto en su ambición por sacar la pelota. El balón dio en Lampe y se metió en propia puerta para el 1-0.

En el complemento Uruguay logreó mejorar su juego y pudo generar varias ocasiones de gol. A tal punto que Carlos Lampe se convirtió en la gran figura y el responsable de que el marcador estuviese tan solo 1 a 0. Luis Suárez casi marca un gol espectacular de volea desde afuera del área, pero el arquero le ahogó el grito al igual que lo hizo con Bentancour, quien remató de frente al arco pero su volada evitó que la pelota se clave en un ángulo.

El ingreso de Marcelo Moreno Martins le dio algo de esperanza a Bolivia que solo seguía con vida en el partido por las tapadas de su arquero. Pero finalmente, Cavani pudo romper el maleficio, cuando restaban menos de 10 minutos para la culminación del duelo. Facundo Torres, que entró en el segundo tiempo y le dio desequilibrio al ataque charrúa, escapó por izquierda y lanzó un buscapié para el delantero del Manchester United conecte en el área y sentencie el 2-0, para la tranquilidad del Maestro Tabárez.

Tras ese tanto, Bolivia se resignó por completo y varios jugadores abandonaron cualquier tipo de ganas de seguir compitiendo. A tal punto que muchos se desentendieron de cada acción, tanto en ataque como en defensa. Solo por la falta de eficacia del combinado charrúa el encuentro no terminó en goleada.

Uruguay, que hasta aquí acumulaba un punto producto del empate ante Chile, se clasificó a los cuartos de final con este triunfo. En la próxima fecha enfrentará a Paraguay. Por su parte, Bolivia con cero unidades, podría quedar eliminado en un rato, si Paraguay logra al menos un empate ante Chile.

Compartir

Linkedin Print