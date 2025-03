Uruguay vs. Argentina: el clásico del Río de la Plata con Mundial a la vista

Las selecciones de Argentina y Uruguay se enfrentarán el viernes en un nuevo clásico del fútbol rioplatense, que acerca a los tradicionales rivales a obtener un pasaje anticipado a la Copa del Mundo de Norteamérica-2026.

El partido en Montevideo, en la fecha 13 de las 18 de las Eliminatorias sudamericanas, comenzará a las 20H30 (23H30 GMT) en un Estadio Centenario repleto, con más de 50.000 espectadores y entradas agotadas.

«Ambos equipos atraviesan un buen momento en la competición», dijo la FIFA en su sitio web, al señalar que tanto Argentina como Uruguay «precisan ganar sus partidos para terminar de despegarse y empezar a reservar su pasaje al torneo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá».

A Argentina, que encabeza el ránking regional con 25 unidades, los valiosos tres puntos de un triunfo, o un empate, la dejarían al borde de la clasificación, que podría concretarse en la fecha 14 la próxima semana, cuando juegue de local contra Brasil.

Para ambas jornadas, la «Scaloneta», vigente campeona del Mundo y de América, no contará con su astro Lionel Messi, el máximo goleador en estas Eliminatorias (con seis tantos), desafectado por una molestia muscular.

«Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera», señaló Messi en un mensaje en sus redes sociales, y prometió alentar «como un hincha más».

También por temas sanitarios, Argentina tendrá otras bajas de peso: Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Gonzalo Montiel.

Pero el DT Lionel Scaloni contará con figuras como Julián Álvarez, el guardameta Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul y Alexis MacAllister, para saciar la sed de revancha de los albicelestes.

Argentina y Uruguay se midieron por última vez el 16 de noviembre del 2023, cuando los dirigidos por Marcelo Bielsa se impusieron 2-0 en un intenso choque en La Bombonera, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

Fue una victoria histórica para los charrúas. En los duelos rioplatenses, la estadística está a favor de Argentina, que logró 92 triunfos contra 60 de Uruguay y 46 empates.

«Un partido duro» –

Uruguay, segundo en la tabla de posiciones del premundial regional, con 20 unidades, quiere volver a ganarle a Argentina para mejorar sus chances de una clasificación temprana, pero también por la estatura del contrincante.

Federico Valverde, el mediocampista que brilla con el Real Madrid y lidera a la Celeste, consideró el choque «similar» al anterior en La Bombonera.

«Es un partido duro. Vamos a tener que estar concentrados todo el partido. No podemos regalar nada, (hay que) cuidar todos los detalles y utilizar todas nuestras armas para poder ganar», declaró al unirse esta semana a los entrenamientos en el Complejo Celeste.

Por acumulación de amarillas, Bielsa no dispondrá de Manuel Ugarte, autor del épico gol contra Colombia en noviembre pasado, que en el minuto 90+11 permitió a Uruguay vencer 3-2 en casa en la última jornada FIFA de 2024.

El emocionante partido dio a la escuadra de Bielsa el golpe de autoestima que necesitaba tras cuatro fechas sin victorias ni goles. Y contribuyó a dar vuelta la página de la tormenta generada el año pasado por cuestionamientos al DT rosarino, acusado de destrato a jugadores y colaboradores.

Recuperada, la Celeste aspira ahora a sorprender otra vez.

Alineaciones probables:

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta; Darwin Núñez, Brian Rodríguez o Facundo Pellistri. DT: Marcelo Bielsa.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay)