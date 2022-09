Us Open: el «Peque» se metió en tercera ronda

Compartir

El porteño Diego Schwartzman avanzó este jueves a la tercera ronda del US Open al vencer en sets corridos al australiano Alexei Popyrin por 7-6 (3), 7-5 y 7-6 (6); mientras que el rosarino Federico Coria cayó ante el juvenil español Carlos Alcaraz, quien hizo pesar su jerarquía y lo eliminó al vencerlo por 6-2, 6-1 y 7-5.

Peque Schwartzman (16 del ranking ATP) no tuvo mayores inconvenientes para imponerse ante Popyrin (84) en la cancha número 11 del complejo Billie Jean King Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen´s, en sets corridos, aunque todos muy parejos y dos de ellos definidos en tie break.

Schwartzman debutó en el último Grand Slam del año con una victoria ante el local Jack Sock (107) por 3-6, 5-7, 6-0, 1-0 y abandono por una lesión lumbar, y en la próxima instancia tendrá como rival al vencedor entre el tenista estadounidense Frances Tiafoe (26) y el australiano Jason Kubler (109), quienes jugaban al cierre.

Por su parte, Coria (78) no pudo contra el promisorio juvenil español Carlos Alcaraz (4), quien despachó al argentino luego de 2 horas y 12 minutos.

El santafesino comenzó con buen juego y el inicio del primer set fue parejo, hasta que Alcaraz se quedó en el quinto game con el saque del argentino y, partir de entonces, fue todo del joven español, hasta la mitad del tercer parcial, cuando el rosarino pudo quebrar por primera vez el saque del murciano.

El juego se emparejó hasta el final del set y del partido y, en ese momento, se vio la mejor imagen del argentino, quien luchó hasta la conclusión del match, pero no le alcanzó para revertir la historia.

Mientras que el cordobés Pedro Cachín (66) volverá a presentarse este viernes ante el francés Corentin Moutet (112). En el único antecedente previo, el cordobés perdió con el francés este año en la final del Challenger de Lyon. En el caso de avanzar a los octavos de final, Cachín jugará en esa instancia ante el noruego Casper Ruud (7) o el norteamericano Tommy Paul (34).

El US Open repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares.

