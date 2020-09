Us Open: Schwartzman no pudo sumarse a las victorias de Londero y Coria

Compartir

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano, no pudo sumarse a las victorias de sus compatriotas Juan Ignacio Londero y Federico Coria en la primera ronda del US Open de tenis, el segundo Grand Slam del año, sobre superficie dura en Nueva York, en plena pandemia de coronavirus.

Schwarzman, número 13 del ránking mundial de ATP, dejó pasar una gran oportunidad ante el británico Cameron Norrie (77) luego del 6-3, 6-4, 2-6-, 1-6 y 5-7, que demandó tres horas y 58 minutos de juego.

El despliegue del tenista porteño fue de mayor a menor. Desde el tercer set, el argentino exhibió un momento de confusión que coincidió con el repunte de Norrie y el europeo arrasó con los puntos para dar el gran golpe.

Una caída de Schwartzman en plena puja por el quinto set derivó en atención médica y el británico se mantuvo firme y entero hasta el fin.

Con este triunfo, Norrie se adelantó 2-1 en el historial ante el “Peque”, que no perdía en primera ronda de un Grand Slam desde Wimbledon 2017.

La primera de las dos victorias argentinas comenzó con el cordobés Londero, 62 del ránking mundial, quien en sets corridos (6-3, 6-3 y 7-5) venció al ruso Evgeny Donskoy (114) en la cancha nueve en su primer duelo en el historial luego de una hora y 53 minutos.

Su presentación en el US Open se produjo con nuevo entrenador, Sebastián Prieto, quien trabajó anteriormente con el tandilense Juan Martín Del Potro.

El cordobés se enfrentará en segunda ronda al croata Borna Coric (33) quien dejó en el camino al español Pablo Andújar (53) con un triunfo por 7-5, 6-3 y 6-1.

El duelo entre Londero y Coric será el segundo en el historial. El primer encuentro fue triunfo para el croata en el ATP de Río de Janeiro, en febrero pasado.

Federico Coria, hermano menor de Guillermo, batalló hasta el final en la cancha 14 frente al oriundo de China Taipei, Jason Jung (122) para quedarse con el triunfo (2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0) luego de haber iniciado el juego dos sets abajo y 0-4 en el tercero.

La energía de Jung mermó en cada punto a partir del cuarto set, con calambres que lo obligaron a una asistencia médica. Una dolencia en la muñeca puso punto final a sus aspiraciones y Coria aprovechó cada instante en el primer partido entre ambos con una duración de dos horas y 40 minutos.

El santafesino obtuvo su primer éxito en un cuadro principal de Grand Slam y será rival de Norrie en la segunda ronda.