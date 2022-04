Ushuaia, capital de Malvinas, lista para conmemorar los 40 años de la guerra

Compartir

La ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por lo tanto de las Islas Malvinas, ya tiene todo preparado para conmemorar este sábado el 40 aniversario del inicio de la guerra con Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago, el 2 de abril de 1982.

El acto central, con presencia de autoridades provinciales y nacionales, comenzará a las 11 en la Plaza Islas Malvinas, ubicada a orillas del Canal Beagle, un lugar que desde hace semanas es sometido a una serie de obras de embellecimiento, en algunos casos, y en otros especialmente diseñadas para agregarse a los homenajes de este año.

En la plaza está situado el particular Monumento a los Caídos durante el conflicto, una estructura que emula el contorno del mapa de las islas y que está vacío en su interior, como un símbolo de la falta de ejercicio pleno de la soberanía sobre el territorio usurpado por el Reino Unido.

Alrededor de ese escenario se formarán abanderados de escuelas e instituciones de la ciudad, funcionarios públicos, decenas de ex combatientes y vecinos de la ciudad, para participar de un acto caracterizado por momentos de gran emotividad.

El arrío de una bandera argentina de gran tamaño y su reemplazo por otra nueva que flameará durante un año completo, el depósito de ofrendas florales en la base del monumento a los caídos y en el agua del Beagle, además de los discursos de autoridades y veteranos de la guerra, son las etapas más esperadas por los concurrentes.

Esta vez, también se inaugurará una “cápsula del tiempo”, con cartas de soldados y sus familias cuyos testimonios serán resguardados bajo tierra hasta 2082 o hasta el momento de la recuperación definitiva de las islas por parte del país, si es que ello ocurre con anterioridad.

La iniciativa es parte de los “Herederos de la Causa Malvinas”, una subcomisión del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia conformada por hijos de veteranos.

En el mismo predio donde tendrán lugar estas ceremonias ya fue montada una “Carpa de la Dignidad”, destinada al encuentro de los exsoldados con el público de la ciudad y en particular con los estudiantes de todos los niveles, que acuden a escuchar sus historias sobre las alternativas de la guerra.

El lugar y sus cercanías también será la sede de la “Vigilia por Malvinas” que se lleva a cabo esta noche y que incluye desde la entonación del Himno Nacional a las 24 hasta la actuación de artistas nacionales, como Raly Barrionuevo y el trío Destino San Javier.

Sin embargo, la ceremonia más multitudinaria de esta noche será la vigilia que, en forma paralela, se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, definida por ley como “Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas”.

En Río Grande también habrá un acto mañana, un desfile multitudinario y un almuerzo comunitario organizado por el municipio.

«Malvinas se transformó en un faro e hizo que los argentinos miremos hacia el sur», aseguró el secretario Nacional de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, al participar ayer de una reunión de comisión de la Legislatura provincial, como parte de los preparativos de las ceremonias principales.

Carmona firmó una carta de intención con el gobernador Gustavo Melella, con el objetivo de iniciar los preparativos para que funcione en Ushuaia una subsede permanente de ese organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Dos actos distintos, uno en Ushuaia y otro en Río Grande, sirvieron para que las autoridades locales entregaran esta semana medallas de honor a los excombatientes residentes en Tierra del Fuego, mientras que el Gobierno provincial, a través del banco fueguino, emitió una serie de tarjetas de débito especiales con el logo de las Islas Malvinas.

Desde comienzos de este ciclo lectivo también se implementa la “Ley Thiago” que obliga a los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario al uso de un logo de Malvinas bordado sobre el guardapolvos.

La iniciativa fue inspirada en la historia de Thiago Huenchillán, un niño chubutense, alumno de tercer grado de la escuela Nº126 de Comodoro Rivadavia que el año pasado discutió con su maestra durante una clase por Zoom, porque la docente pretendía inculcarle que las Malvinas “no son argentinas” porque “están en poder de los ingleses”.

El chico replicó que “las islas sí son argentinas” y argumentó que los alumnos deberían tener en sus guardapolvos una imagen del archipiélago, como él lo hacía.

El incidente traspasó el ámbito educativo y motivó que hasta excombatientes de la provincia se acercaran para felicitarlo y regalarle una bandera.

Por su parte en Tierra del Fuego, un grupo de diputados provinciales impulsó la norma que con el número 1390 fue sancionada el 18 de noviembre de 2021.

Thiago y su familia fueron invitados especialmente a Ushuaia y participarán también de las actividades conmemorativas.

“Nuestra tarea es resguardar el honor de todos los veteranos de guerra que están a lo largo y ancho de nuestro país y del mundo, y en especial el de aquellos que no están porque dejaron su vida por esta causa”, resumió el gobernador Melella durante uno de los actos preparativo del 2 de abril.

Calles con casas embanderadas, encuentros académicos, designación del nombre de calles y rutas, trabajos audiovisuales, e incontables iniciativas públicas y privadas decoran las horas previas de un acontecimiento social del que cada fueguino se siente parte, desde hace 40 años.

