Usuarios del transporte urbano reiteraron sus quejas por la pésima frecuencia del servicio

Usuarios del transporte urbano de distintos puntos de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresaron su malestar debido a la pésima frecuencia de los móviles, que empeoró con la vuelta a la Fase 1 en la ciudad a causa de que los coches se llenan rápido y deben esperar más tiempo en las paradas, lo que incluso podría llevarles más de dos horas.

“Hace una hora y media que estoy esperando el colectivo, es una cosa de todos los días, tarda muchísimo en llegar a las paradas, nadie va a pasear, la mayoría vamos al médico o a la farmacia pero tarda un montón, es lo mismo de siempre”, dijo una usuaria consultada.

Asimismo lamentó que no prendan los aires acondicionados de los móviles, “con el calor es fatal, ellos dicen que por el protocolo no lo pueden prender, yo por suerte voy cerca pero hay gente que tiene que viajar más tiempo y es insoportable, es la misma situación de siempre y con el calor que hace es peor, en las paradas tenemos que aguantar el calor y lo mismo al subir a los colectivos”, acotó la pobladora del barrio 2 de Abril.

“Soy trabajadora esencial y hago viajes largos todos los días, pero con este tema de los colectivos llego tarde prácticamente siempre, en mi trabajo ya saben que si no llego a tiempo es por la frecuencia. Igual no es una novedad, con o sin Fase 1 es lo mismo, ha pasado siempre y es lo que nos toca aguantar”, dijo otra mujer.

“Espero mucho el colectivo, a veces una hora o 40 minutos, ser puntual es algo que jamás cumplieron y con la pandemia todo fue peor, lo peor es que ahora como hay que mantener la distancia y demás, se llena rápido entonces no suben a nadie más, hay que esperar que venga otro y ahí pueden pasar dos horas”, relató otra usuaria consultada.

“Ojalá el servicio mejore, es algo que venimos pidiendo desde hace un montón y somos muchos los trabajadores que nos movilizamos de esta forma, pero con lo que tarda no se puede, es una vergüenza”, expresó otro usuario al Grupo de Medios TVO.

