Usuarios molestos por largas esperas para viajar en colectivos que circulan con menos capacidad

Usuarios del transporte urbano de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostraron indignados ante la gran demora que tienen los móviles para llegar a las diferentes paradas, algo que se dio desde que Formosa volvió a fase 1 debido al avance de casos de coronavirus.

Cabe recordar que luego de interrumpir totalmente el servicio de transporte urbano, se decidió que sí se brindará y los móviles tienen permitido circular de 6 a 21 horas, pero con menos capacidad con el fin de que se respete el aislamiento entre los pasajeros, sumado a que solo hay dos unidades por línea lo que hace que la espera sea mayor y en algunos casos tarden varias horas en llegar a las paradas.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con usuarios quienes expresaron su malestar y relataron la odisea que deben atravesar para llegar a sus respectivos empleos ya que son trabajadores esenciales y tienen permitido circular

“Los colectivos están funcionando con un servicio de emergencia, pero esto es así desde hace mucho tiempo, no es novedad, en mi caso fui a hacer compras al supermercado y tengo que volver con la mercadería, no nos queda otra que esperar, se nos complica todo con esta situación y se tarda el doble, pero no queda otra que esperar, más en mi caso que tengo bolsas y no puedo volver caminando”, dijo un vecino.

De la misma forma otra usuaria expresó que “estoy esperando hace un montón, soy del barrio San Antonio II y esperé desde las 6.30 hasta las 7:40 para llegar al centro donde tengo que tomar otro colectivo para ir a Circuito Cinco, tengo que hacer trasbordo porque vivo muy lejos, desde las 6 de la mañana ando así y supongo que voy a tardar el doble en volver, solo me puedo manejar con las líneas 90 y 60 que son las que llegan a mi lugar de trabajo, tenía que estar ahí a las 7 pero son las 9 y sigo esperando el colectivo, voy a llegar mucho atraso pero no me queda otra”.

Asimismo destacó que el protocolo sanitario se respeta en los móviles donde explicó que “el chofer nos indica que donde están los carteles no nos podemos sentar, se va manteniendo una distancia, hay un protocolo que tenemos que respetar, por suerte por ese lado va bien, solo que tarda en llegar a las paradas, se pierde tiempo en esperar, llego tarde todos los días, a las 7 de la mañana entro a trabajar y salí a las 6 de mi casa, de igual forma para las 9 voy a llegar, son dos horas de retraso, le avisé a mi jefa y me entiende porque es imposible llegar antes, ellos pasan cuando quieren y si pasa lleno es imposible subir, hay que esperar el próximo”.

Seguidamente la usuaria relató que el día en que se interrumpió totalmente el servicio fue a trabajar caminando con lo que implica trasladarse desde el San Antonio II hasta Circuito Cinco, “no puedo dejar de trabajar, el miércoles salí a la mañana y me fui caminando, llegué hasta el barrio 2 de Abril, tardé más o menos 3 horas en ir, se me hizo difícil, salí y volví bien, se necesita mucha paciencia para esto. El jueves también iba a salir caminando pero justo salió la noticia de que se reanudaba el servicio, esperé y gracias a eso volví a mi casa o sino iba a ir a dormir a la casa de mi patrona porque tenía que trabajar temprano”.

Otra usuaria manifestó que “estoy esperando desde hace 20 minutos, tengo que ir hasta el barrio Coluccio, vine al centro a pagar mis cuentas pero todo está cerrado, a la mañana ya me moví en colectivo, alcancé a tomar el primero, por suerte no nos piden nada en los controles, nos dejan circular, pero el tema es que tardan mucho los colectivos, si tarda mucho me tomo un remis porque tampoco puedo estar tanto tiempo parada en el sol, espero y si tarda mucho busco un remis”.

