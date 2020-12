Usuarios podrán reclamar por daños a electrodomésticos ante cortes de luz

Compartir

La Defensoría del Pueblo, por intermedio de su -Dirección Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo-, indicó que los usuarios de REFSA podrán reclamar por daño a electrodomésticos por cortes de luz o baja tensión; para ello recomienda “tener en condiciones” las instalaciones eléctricas de sus domicilios. Asimismo, se comunicó cuáles son los pasos a seguir para iniciar el reclamo.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, remarcó que “tal extremo es necesario, primeramente por una cuestión de seguridad, dado que una de las causas más comunes de muertes por electrocución e incendios es la deficiencia en el tendido eléctrico de los hogares”.

“En segundo lugar, por los daños que se producen en los electrodomésticos de los usuarios de REFSA por altas y bajas de tensión, una gran cantidad no obtienen reparación económica porque sustanciamos el reclamo y al momento en que nuestros profesionales, el electricista matriculado que ocasionalmente designa el reclamante, los técnicos del EROSP y de la Distribuidora visitan el domicilio en el cual se han producido los desperfectos en los artefactos eléctricos, se comprueba que las instalaciones no poseen los dispositivos protectores y/o son sumamente precarias, lo que hace que, conforme al “Procedimiento de Daños” legalmente vigente, la prestataria del servicio quede relevada de la obligación de resarcir los daños ocasionados”, expresó el funcionario.

“Obtenemos la indemnización correspondiente a favor del reclamante, pues la instalación eléctrica de sus hogares se encuentra en condiciones. Por lo que resulta más que recomendable acudir a los servicios de un electricista matriculado al momento de realizar el tendido eléctrico en nuestros domicilios, pues las consecuencias de tal omisión, no solo ponen en peligro nuestros electrodomésticos, sino que todos nuestros demás bienes, e incluso nuestras vidas”, subrayó.

Asimismo, detalló que “los pasos para reclamar los daños por fallas imputables a REFSA son simples. La presentación puede hacerse directamente ante el EROSP; debe contar con una exposición clara del hecho que generó el o los daños derivados del suministro de energía, indicando fecha y hora en que se produjo el hecho dañoso, detallar cada uno de los artefactos dañados (marca, modelo, serie, etc.). En caso de los comercios si se descompuso mercadería no vencida deberá adjuntarse acta de constatación realizada por Escribano en la que cuente tipo, cantidad, detalle, etc. de los productos perdidos, así como la factura de adquisición de los mismos”.

“Acompañar la última factura de servicios, siendo requisito que el reclamante sea el titular del servicio y/o tenedor o poseedor del inmueble correspondiente, debiendo adjuntar cualquier prueba que acredite la condición de usuario. Si el presentante es representante de una persona jurídica deberá presentar la documentación que acredite tal condición”, señaló.

El Defensor del Pueblo a los usuarios recomendó que cuando se producen daños a electrodomésticos o perdidas de productos de comercios por fallas imputables a REFSA. Primeramente reclamar inmediatamente de producido el hecho y segundo, acudir a la Defensoría del Pueblo, mediante mensajes de WhatsApp a los números; 3704 – 365924; 3704 – 259358; 3704 – 073359; 3704 – 567231; 3704 – 594525; 3705 – 015744 o correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, en los que serán asesorados y guiados gratuitamente en todos los trámites.

