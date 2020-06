Usuarios volvieron a criticar la mala frecuencia de colectivos urbanos

Compartir

Uno de los temas que genera gran malestar entre los usuarios es la mala frecuencia de los colectivos urbanos que ya venía complicada desde antes de la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus y por la cual primero circulaban menos móviles en las calles, algo que ahora se incrementó teniendo en cuenta que muchos sectores ya reanudaron sus actividades.

En ese marco, el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos usuarios al respecto.

“Espero más de media, es muchísimo, lo peor es que somos unos 9 en la parada pero solo dos o tres alza, me parece bien porque por lo menos nos cuidamos entre todos. La gente también debe usar barbijo, hay muchos que no usan y eso es una protección para todos. Dentro del colectivo usan todos, pero los que van en motos por ahí no lo hacen y debemos cuidarnos. Yo tomo siempre el 70, tarda un montón”, expresó una usuaria.

Asimismo otra mujer consultada opinó que “uso el 40 y también se usa mucho, creería que es porque hay menos colectivos, ya salgo pensando en que debo esperar, no es novedad. Yo solo salgo porque tengo que hacer trámites o sino no salgo, lo evito, ahora tuve que ir al banco y solo por eso salí”.

De la misma forma otro usuario indicó que “suelo tomar el 40, espero una hora más o menos y es cosa de todos los días porque voy a trabajar, suelo esperar un montón, ya sé más o menos el tiempo que va a tardar, ahora se espera mucho más que antes”.

“A veces espero una hora, otra veces más, no queda otra que tener paciencia porque para pagar un remis cobran más de 300 pesos para ir del centro a Circuito Cinco”, dijo otra usuaria y agregó que “suelo tomar el 100 o el 80 que son los que van a mi barrio, los fines de semana es peor, uno puede estar dos horas en las paradas, todos los días debo salir con anticipación por este tema, por lo menos ahora vamos sentados, solo por ese lado viajamos más tranquilos pero sí hay que esperar un montón”.