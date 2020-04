UTA advierte que se complicará pago de los sueldos por la baja recaudación

Compartir

Diego Mendoza, secretario general de la UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo viene atravesando el aislamiento el sector del transporte ya que debido a que rige una cuarentena obligatoria, no hay servicios provinciales ni nacionales, solo funciona el urbano con al menos 2 coches por línea, lo que aseveró tendrá sus consecuencias en los sueldos del mes que viene debido a que no tienen recaudación porque no pueden trabajar.

Comenzó hablando del servicio urbano encargado de la empresa Crucero del Sur, «no deja de estar mal la situación en el sentido de que con esta pandemia se ha reducido al 15% de lo que venía recaudando la empresa Crucero del Sur con lo cual en algún momento vamos a tener un problema, si bien es cierto que el lunes ha pagado un 100% de los sueldos a los choferes de la empresa, la problemática real va a ser el mes que viene que prácticamente no han recaudado nada desde el día 20, por eso estamos muy preocupados en ese sentido y hay que esperar qué es lo que va a ir pasando a medida que se vaya levantando esta medida que rige».

«Están trabajando 17 coches, son 2 móviles por línea, la recaudación es muy baja y según lo que ha manifestado el gerente esto va a dificultar en algún momento así que estamos muy preocupados, la preocupación mayor es en las líneas provinciales que desde el día 20 no han circulado para nada directamente», acotó.

«Crucero del Sur el día lunes ya hizo el pago efectivo de todos los trabajadores, el 100% del sueldo de los empleados y en ese sentido en el urbano no tenemos mayores inconvenientes teniendo en cuenta que en otras provincias las urbanas mismas han pagado el 50% de sueldos, acá en Formosa no pasó eso, se abonó la totalidad de los sueldos, este mes dentro de todo estuvo, pero ojalá podamos solucionar esto y ver qué posibilidades hay porque el mes que viene será el bravo», manifestó Mendoza.

Sobre el transporte de larga distancia contó que «la empresa Godoy desde el día 20 de marzo no está circulando, ellos no tenían ningún tipo de subsidio por parte del estado y todo lo que hacía era ruta, los que ya venían con problemas en sus empresas con esto están peor ya que todo se agravó, Godoy ha depositado 15 mil pesos a sus empleados, Puerto Tirol hasta el momento no ha depositado nada y la verdad es que como representante de la UTA estoy preocupado ante lo que ocurre en esta empresa, estamos buscando a ver qué solución damos».

De la misma forma manifestó que «el compromiso de pago está, pero con el compromiso no hacemos mucho, no podemos comprar alimentos ni nada por eso estamos muy preocupados sobre todo por los que son del sector provincial, estamos esperando una resolución o ver qué pasa, estamos trabajando con otra central que está en conocimiento de la problemática que tenemos con esta empresa así que vamos a ir viendo qué solución le podemos llegar a dar».

Señaló en ese marco que en Puerto Tirol «tenemos un promedio de 60 trabajadores, la empresa también tiene trabajadores en Chaco, ese es más o menos el total. Todo el día estamos en comunicación buscando la posibilidad del crédito que ha dado la nación para las empresas, me ha manifestado el gerente que eso tampoco alcanza a solucionar toda la situación así que veremos, estamos muy preocupados y estoy esperando a ver qué podemos hacer, de qué manera podemos dar algún tipo de respuestas a nuestros trabajadores».

Respecto a la posibilidad de que el 13 de abril empiecen a funcionar los servicios de larga distancia ya que en esa fecha para algunos sectores se irá levantando de manera paulatina la cuarentena, Mendoza explicó que «estoy al tanto de que algo podría ocurrir, pero después de esto no va a volver a ser igual porque hay sectores que no van a comenzar, por ejemplo en el caso de las provinciales donde tenemos las maestras que ocupan mucho el sistema provincial que va de pueblo en pueblo, en ese caso no se va a ocupar ese tipo de transporte porque para el sector educativo todavía no se va a levantar la cuarentena, hay sectores donde si se levanta va a ser poca la recaudación de todos modos, la verdad estamos muy preocupados».

«Estamos en diálogo también con el gremio de Hilario Martínez (CGT), todos los que tienen que estar al tanto de esto lo están, se está buscando a ver qué solución se les puede dar a los trabajadores», finalizó preocupado.