UTA se reunió con Crucero del Sur, no hubo acuerdo y hoy habrá otra audiencia

Ayer por la tarde, el Gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Formosa se reunió en la Subsecretaría de Trabajo con representantes de la empresa Crucero del Sur donde no se logró llegar a un acuerdo y hoy a las 11 horas habrá otro encuentro. Además de los sueldos adeudados, el Gremio exige continuidad laboral de los trabajadores.

Para mayores detalles de lo sucedido, este Diario intentó comunicarse sin éxito con Diego Mendoza, secretario general de UTA Formosa.

De igual manera se pudo saber que la empresa realizó la propuesta de pagar dos sueldos adeudados, pero no existen “garantías” en cuanto a los trabajadores.

En este marco, una fuente consultada confirmó que hoy a las 11 horas están citadas nuevamente las partes para tratar de arribar a un acuerdo y así destrabar este paro que lleva más de 50 días. También participarían de la reunión representantes de la Defensoría del Pueblo de la provincia. “El gremio trajo una propuesta donde además de los haberes pedía garantías sobre la cuestión laboral del personal. Veremos si en el encuentro de hoy hay alguna novedad. Cada una de las partes ya habló y no hubo entendimiento”, cerró la fuente.