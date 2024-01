UTA: «Si el 15 de enero no está el aguinaldo, el martes 16 no hay colectivos»

El secretario general de UTA Formosa dijo que se reunieron con representantes de la empresa y que éstos le manifestaron que no tienen recursos para pagar el concepto del SAC de diciembre, por lo que, a pesar de ello, les dieron plazo hasta el día 15 de enero, de lo contrario, el martes 16, irán al paro por tiempo indeterminado.

Diego Mendoza, secretario general de UTA Seccional Formosa, manifestó a una emisora radial que se reunieron con representantes de la empresa Crucero del Sur para solicitar el pago del medio aguinaldo de diciembre, y que la respuesta que recibió no fue nada alentadora: no hay plata.

Según dijo, desde la compañía que presta el servicio del transporte urbano de pasajeros, le comentaron que no tienen los recursos para hacer frente al pago de ese concepto, y por lo tanto, se ven impedidos de cumplir.

Asimismo, incluso habían arreglado en su momento, dividir el pago del SAC en dos partes, pagando la mitad en enero y la otra mitad en febrero, propuesta que desde la UTA «aceptamos, porque entendemos la situación que atraviesa no solo Crucero, sino todo el sistema de transporte a nivel nacional», dijo Diego Mendoza,

Y agregó: «Ahora bien, si la medida de fuerza entra en vigencia, ya no vamos a aceptar la mitad, vamos por todo, queremos todo el pago completo, porque también es un derecho del trabajador contar con todo su dinero».

En el mes de diciembre pasado también se dio una situación similar con la falta del pago de noviembre para los trabajadores, por lo que hubo casi una semana de paro del transporte, y tuvo que intervenir la Municipalidad de Formosa, aportando recursos para poder afrontar el pago de ese concepto, y ya se había advertido en ese entonces, la falta de pago del SAC (que no era seguro que se pueda hacer) porque la empresa reconoció que podía pagar el salario, a duras penas, pero no así ese otro concepto.