UTHGRA acordó con la Defensoría del Pueblo pedir extensión horaria de miércoles a domingo

El Secretario General de UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) Seccional Formosa, Eusebio Salinas, mantuvo una comunicación con el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, para pedir a las autoridades competentes una extensión horaria para los gastronómicos hasta las 3 de la mañana desde los días miércoles a domingo.

Desde la Defensoría explicaron que “en atención a la estación en que hemos ingresado y donde las temperaturas obviamente se van a modificar, además de la amplia y decisiva campaña de vacunación contra la pandemia del coronavirus llevada a cabo en nuestra provincia y siendo que la misma continúa, a lo que se le suman las demás medidas de prevención que no han sido abandonadas y que evidentemente hacen a esta nueva normalidad que debemos enfrentar entre todos, se requirió al organismo de la Constitución que de los siete días de la semana se les permita al sector que representa en nuestra ciudad capital, tomar desde el día miércoles al domingo la posibilidad de una extensión horaria hasta las 3:00 a.m.”.

Gialluca se comprometió con el titular de UTHGRA a gestionar esta medida por ante el Consejo de Atención Integral de la Emergencia “Dr. Enrique Servián”, en base a lo conversado y peticionado formalmente en fecha 23 de agosto del corriente año.

El Ombudsman Provincial, resaltó “la muy buena situación epidemiológica que se está viviendo en nuestra provincia” y dijo que ello “es el resultado de las políticas sanitarias instrumentadas por el gobierno provincial, que han permitido el descenso abrupto de fallecimientos y contagios, a lo que se le añade la vacunación que continúa llevándose a cabo en los ámbitos autorizados”.

Por todo lo expuesto, el funcionario provincial consideró que la petición que se efectúe obtendrá una respuesta que se integre a las necesidades de estos sectores de nuestra gastronomía que fueron uno de los más golpeados por la pandemia y que “ello sucedió no solamente en Formosa, pues, lo pudimos palpar en nuestro país y observar por los medios de comunicación a nivel mundial”.

“Las idas y venidas se continúan dando, a raíz de las variantes del Covid – 19 en distintos puntos del mundo y por ello no nos vamos a oponer a lo que aparece como viable en este momento y así permitir que miles de familias que dependen de esta actividad, puedan trabajar mejor, más tiempo y de esta manera obtener los ingresos necesarios para afrontar las necesidades básicas indispensables que cada una de ellas necesita”, finalizaron desde el organismo.

