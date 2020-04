UTHGRA Formosa: «El rubro gastronómico es el más golpeado»

Compartir

Linkedin Print

Eusebio Salinas, Secretario General de UTHGRA (Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) delegación Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa el sector ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la pandemia de coronavirus, lo que causa que los hoteles, restaurantes, bares y demás no puedan abrir sus puertas y algunos trabajen solo con delivery, provocando pérdidas importantes para el sector.

«Nuestro rubro es el más castigado, nos pegó con todo, yo tengo fe y esperanza de que vamos a salir en algún momento pero no estamos bien, se está trabajando a través de delivery y demás, mesas todavía no se pueden poner, vamos a ver qué pasa más adelante, hay empresas que cumplieron con los sueldos, algunas con el 50%, otras que no tienen el 100% pero a través del estado hay una posibilidad de que las empresas se inscriban en una página y el Anses se va a hacer cargo de los sueldos y parte de los aportes de las empresas pero eso hay que gestionar ahora con tiempo para que a fines de abril los empleados puedan cobrar, todo el proceso lleva tiempo pero ese es trabajo de los contadores, la vez pasada estábamos hablando con una empresa y nos decían que cargaron los datos y estaban esperando a que les aprueben, en este tiempo los contadores tienen que agilizar ese trámite porque tienen que ingresar con razón social, estudios de la empresa, nómina del personal, después el Anses le da el aprobado siempre y cuando estén en regla los requisitos que piden», explicó.

Asimismo habló del panorama en Formosa y aseguró que el cierre «es en general, los boliches no pueden abrir, los restaurantes no pueden trabajar con los mozos y todo es caótico, también están varados los mozos eventuales, no están trabajando».

De la misma forma se refirió al turismo, sobre todo porque fue un fin de semana importante debido a Pascuas donde cada año hay gran movilización de turistas, «está todo varado, de turismo nada de nada en ningún punto del país, todo está parado y ahí es más difícil porque no pueden sumar nada, el rubro gastronómico es el más golpeado en esta circunstancia».

Respecto a cuántos afiliados tienen en Formosa, contó que «sindicalizados en toda la provincia tendremos unos 1300 o 1400 aproximadamente, en el interior también los hoteles cerraron ya sea en Las Lomitas, Ibarreta así que nadie está trabajando, los únicos que siguen trabajando son aquellos que cocinan en los hospitales, sanatorios, eso sí se mantiene pero lo demás nada, también tenemos afiliados nuestros que prestan servicio en la U10».

«Acá lo que hay que hacer es una mesa de diálogo y agilizar los trámites, no tenemos que esperar al 25 o 26 para mandar los papeles, hay que hacerlo ya porque muchos están haciendo el trámite y se congestiona, no es solo que Formosa está necesitando la ayuda», expresó.

«El lunes vamos a estar hablando con el Subsecretario de Trabajo y vamos a plantear esto porque es una necesidad, esto es de carácter urgente para sentarnos y dialogar con todas las partes y con el gobierno que están representados por sus secretarios de trabajo y buscarle la solución a esto porque hay muchas familias que no la están pasando bien», finalizó.