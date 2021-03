UTHGRA pedirá diálogo al gobierno para plantear la difícil situación de boliches y servicios de catering

Compartir

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), filial Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que valoraron los anuncios realizados ayer, de reapertura para el sector gastronómico, en el marco del DISPO en la ciudad capital, pero lamentó que los trabajadores de boliches y servicios de catering sigan sin recibir una solución, por lo que aseguró, hoy presentará una nota para pedir diálogo con la mesa covid-19 y buscar alguna alternativa de solución.

“La apertura que se va a dar el fin de semana bienvenida sea, pero este viernes vamos a presentar una nota para hablar con el ministro porque en el anuncio nosotros estábamos esperando algo para la gente de boliches y los de catering, pero no sé si tendrán otras medidas, si nos convocarán porque esa gente es nuestra preocupación”, dijo Salinas.

“Con esto de poder trabajar los findes vamos a poder paliar algo, no es satisfactorio pero por lo menos es una iniciativa, pero se están olvidando de una gran franja acá que son los empleados de boliches, los de catering, los eventuales, ellos también son gastronómicos, ellos hace un año que están parados y nuestra preocupación es que hay empresas que no pudieron acceder a los beneficios dados y esas empresas son en su mayoría de boliches, de catering, a eso también tenemos que apuntalar un poco, no pasa solo por los bares y restaurantes. Vamos a presentar una nota porque este sector también está muy preocupado, no tiene ningún ingreso”, aseveró.

Respecto a si cuentan con algún protocolo para presentar a la mesa covid-19 y así avanzar en la reapertura de las actividades, Salinas señaló que “en los boliches estábamos pensando con otra alternativa, hacerlo al aire libre con protocolo y con cierta cantidad de personas, pero también hay que estudiarlo bien ya que se trata de trasladar un boliche a un club, yo sé que las fiestas clandestinas existen y van a seguir existiendo, con eso quizás se va a descomprimir un poco pero hay que ver los números que tienen que hacer ellos, con qué cantidad de gente se puede trabajar, el distanciamiento, el protocolo, todo eso hay que ver y estudiarlo bien, pero hoy es la necesidad de oxigenar un poco a esta franja, no creo que se hayan olvidado de ellos, pero igual vamos a insistir con una nota o sino llamaremos a algunos de los ministros para plantearles esta situación, no sé si ellos se olvidaron o tienen otra medida para esta franja gastronómica que está parada hace un año”.

Acotó que “en Formosa hay quintas, hay lugares al aire libre y aquel servicio que pueda regentar una quinta podría trabajar, también se podría hacer en un club por ejemplo ya que hay cientos de clubes que tienen salones al aire libre, cuando hay intención pueden buscarle la vuelta para que esa gente vuelva a trabajar”.

Apuntó en ese sentido, al diálogo con las autoridades y aseguró que “cuando hay intenciones creo que se puede buscar la vuelta, hablar con los referentes de cada boliche y los dueños, serían los propietarios, los trabajadores y nosotros que somos los representantes de ellos, ver qué se puede hacer por estos meses hasta que se puedan colocar todas las vacunas y hasta que se pueda activar esto, pensar un poquito en ellos o sino darle la posibilidad de trabajar al aire libre”.

“La parte de boliche también es parte de nuestro gremio, sería bueno tener una reunión porque esta franja está olvidada, estamos apuntando mucho a los bares y los servicios de catering y boliches están dentro del convenio colectivo de trabajo”, explicó.

“La idea es que se les dé la posibilidad, pero si no existe eso, que pensemos en algo para esta gente que necesita trabajar”, finalizó Salinas.

