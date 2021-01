Utilización de la capacidad instalada fue 63,3% en noviembre, 2,6 puntos más que un año atrás

Compartir

La utilización de la capacidad instalada de la industria fue de 63,3% en noviembre, 2,6 puntos porcentuales más que el 60,7% de igual mes de 2019 y casi 3 puntos por encima de febrero pasado, antes de que se pusieran en marcha las medidas relacionadas con la pandemia de coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, el uso de la capacidad instalada marcó en noviembre pasado su mejor resultado de los dos últimos años, al equiparar el nivel registrado en igual mes de 2018, cuando también se ubicó en 63,3%.

Además, el nivel de uso maquinarias y equipos de noviembre pasado también estuvo 1,5 puntos porcentual por encima del 61,8% registrado en octubre pasado.

La mejora en el nivel de actividad de los últimos meses estuvo directamente relacionada con el levantamiento de las restricciones dispuesto para combatir la pandemia de coronavirus, lo que determinó que en abril el nivel de uso de la capacidad instalada se ubicara apenas por encima del 40%. Los bloques que registraron crecimiento en noviembre fueron Minerales no metálicos (9,0 p.p.), Automotriz (8,2 p.p.), Metalmecánica (7,6 p.p.), Alimentos y bebidas (+5,6 p.p.) Caucho y plástico (2,5 p.p.) y Metálicas Básicas (1,4 p.p.).

De esta forma, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al promedio general fueron los productos Minerales no metálicos, vinculados con la construcción, con el 80,1%; Industrias Metálicas Básicas, 75 %; Papel y cartón, 71,5%; Refinación del petróleo, 69,7%; Sustancias y productos químicos, 68,7%; y Productos alimenticios y bebidas 65,3%.

En tanto, los rubros que se ubicaron por debajo del nivel general fueron Productos del tabaco, 59,1%; Caucho y plástico, 57,2%; Edición e impresión, 56,1%; Metalmecánica, 49,9%; Productos textiles, 49,1%, e Industria automotriz 46,9%

La suba interanual en el uso de la capacidad instalada de la industria tuvo su correlato con el nivel de actividad fabril, que en noviembre registró un alza del 4,5% en relación con igual mes del año pasado, mientras que en el cotejo intermensual marcó una mejora de 3,5% en comparación con octubre.

De esta manera, cuando falta solo computar la medición de diciembre para tener el registro de un año signado por las restricciones para combatir la Covid-19, la actividad industrial acumula una baja del 8,6%.

En noviembre, en base al informe del Indec, registraron mejoras 10 sectores sobre un total de 16, liderados por Maquinaria y equipo, 30,9%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 30,9%; Minerales no Metálicos, 15,3%; y Vehículos automotores, 15,3%; que se recuperó de la caída de octubre. El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial.

El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas y para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.

De punta a punta, tomando en cuenta el nivel de uso de la capacidad instalada en las fábricas registrado en enero de 2020, cuando se ubicó en 56,1%, el nivel marcó una mejora de 7,2 puntos.

En tanto, respecto al registro más bajo del año, de abril pasado cuando fue de 42% en el momento de mayor restricción por las medidas de aislamiento por el coronavirus que se pusieron en marcha el 20 de marzo, el uso de maquinarias y equipos marcó una mejora de 21,3 puntos en noviembre.

El uso de la capacidad instalada retomó en mayo una gradual recuperación, cuando se ubicó en 46,4%, para luego marcar en junio 53,3%, julio 56,8%, agosto 58,4%, septiembre 60,8% y octubre 61,8%.

