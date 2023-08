«Va a ganar Massa y en diciembre va a asumir la presidencia del país»

Dialogó con el Grupo de Medios TVO, el ministro de Educación de Formosa y pre candidato a diputado nacional por el espacio de Unión por la Patria (UP) Luis Basterra quien se mostró convencido de que Sergio Massa va a triunfar en los comicios y asumirá al frente de la presidencia del país el 10 de diciembre; además auguró que “sin dudas la gente va a estar mejor” por las previsiones que tienen en cuanto al crecimiento en la economía.

“La campaña tuvo la característica que prosigue a una muy intensa campaña como lo fue la de gobernador, intendentes, concejales y diputados provinciales; ahora se tiene otro tipo de debates y discursos que ya no es convocar a la parcialidad sino al conjunto en cuanto a su decisión de acompañar una propuesta y no tanto de disputa interna”, comenzó diciendo y dejó en claro que en el espacio del que forma parte no solo milita durante las campañas electorales.

“Nuestra apelación es que nuestros compañeros sostengan el debate en los espacios que han trabajado políticamente porque las PASO son muy importantes y determinan una tendencia para las generales”, agregó y expuso que “votar a los candidatos que propone Unión por la Patria significa ratificar ese compromiso ciudadano con su decisión de acompañar al gobernador Insfrán quien con su modelo ha transformado la provincia”.

Consultado si está difícil hoy “poner la cara” por el gobierno nacional, por Sergio Massa respondió: “en absoluto, por eso nosotros proponemos el debate racional, entender que el país que recibimos es un país endeudado, que tenía vencimientos inmediatos de una deuda que no se convirtió en beneficio de los argentinos. Nadie discute que Argentina ha recuperado el crecimiento económico en estos cuatro años, es cierto que hay una variable que es determinante que es la inflación que afecta al ingreso de cada trabajador y que sin dudas hay que profundizar, pero hay que ver en qué línea se va a trabajar”.

Seguidamente, Basterra disparó que si se analiza la línea que propone Patricia Bulrrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei sus consecuencias son realmente “catastróficas” para el estado de bienestar de los argentinos, sin embargo señaló que con el actual gobierno se ha sostenido la tasa de crecimiento, de empleo y se está trabajando para controlar la inflación. “Si no estuviera Massa o nosotros estaríamos como con Alfonsín, De La Rúa e incluso como Macri que llevó del 15% al 60%, es decir, cuadruplicó la inflación de nuestro país”, aseveró .

“En este escenario con deuda, sequía, guerra y pandemia sostener como lo estamos sosteniendo la economía es un gran trabajo, incluso hay que destacarlo como un compromiso para que la gente viva mejor y no que se recupere la potencia del poder concentrado en pocas empresas y sobre todo del capital financiero, que ha demostrado que eso no derrama, no trae solución”, continuó diciendo el Ministro de Educación de Formosa.

Por otro lado, el funcionario negó que la situación actual sea comparable con la crisis del 2001 y lanzó que decir eso es una “irresponsabilidad”. “Cualquiera puede decir lo que quiere, el tema es que la gente tenga memoria; la oposición habla de que nosotros apelamos al miedo, pero no es así, apelamos a la memoria para que recuerden lo que pasó con De La Rúa”, cuestionó.

Intereses que

representa la oposición

A continuación, señaló que si bien el pueblo argentino puede confundirse con la información y mentiras que le dan pero en un momento toma dimensión y conciencia de los intereses que representan y “ellos –oposición- representan los intereses de los ricos, de los que viven concentrados en una parte de Buenos Aires y están en contra de lo que es el genuino federalismo”.

Adelantó además que si gana UP “sin dudas la gente va a estar mejor porque con todo lo que está ocurriendo, el crecimiento de la actividad económica, el gasoducto Néstor Kirchner que nos avizora un aumento en las exportaciones y también tenemos una expectativa de la cosecha que se ve en un desarrollo normal lo cual traerá millones de dólares para nuestro país”.

“Nosotros podemos tener conflictos y diferencias, pero definimos el interés común. Hoy el candidato es Massa”, manifestó y en este sentido destacó que “el gran promotor de la unidad y de este acuerdo es nuestro gobernador Gildo Insfrán. Desde la oposición intentaron todo este tiempo que no nos unamos, pero no lo lograron. Nosotros defendemos un objetivo común, y del otro lado vemos una pelea donde se están descuartizando y que el que sale a unirlos es Mauricio Macri; quieren el pedazo para ellos y no el bien para la Nación”.

El domingo gana Massa

“Sin dudas que gana Massa, y en diciembre va a asumir la presidencia de Argentina, porque sabemos que este tiempo es el necesario para la reflexión de los intereses que se representan, la valorización de lo que se hicieron en estos cuatro años”, finalizó Basterra al augurar los resultados del domingo añadiendo que “hay mucho por corregir obviamente, pero quien puede sacar esto adelante es Sergio Massa y Agustín Rossi”.