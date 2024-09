Vaca Muerta: la producción de petróleo y gas es récord en los últimos 20 años

La producción de petróleo crudo y gas natural en la Argentina crece a pasos acelerados de la mano de Vaca Muerta y la construcción de infraestructura asociada a la evacuación shale oil y shale gas. Así, recupera récords alcanzados hace 20 años y va camino a las mejores marcas de la historia del país, con impacto significativo sobre las reservas del Banco Central (BCRA).

Según los datos de la Secretaría de Energía, en agosto la producción de gas alcanzó los 153 millones de m3 por día (MMm3/d) en lo que fue el mejor mes en los 117 años de historia petrolera argentina. La marca anterior había sido en julio de este año, con 151,87 millones de m3 diarios, y previamente hay que remontarse hasta junio de 2004, con 151,42 MMm3/d.

En aquel año se registró la mayor producción del fluido. Pero la política energética del primer kirchnerismo, que rompió los contratos de exportaciones a Chile en medio de la recuperación económica pos-convertibilidad y un plan orientado hacia el consumo interno, derivó en una sistemática caída que se empezó a revertir recién en 2013, con sucesivos planes con estímulos a las inversiones mediante subsidios.

Mientras tanto, la producción de petróleo tuvo el mismo camino desde 1998, cuando la española Repsol tomó el control de YPF, un ciclo que se profundizó hasta 2012 y que comenzó a revivir desde el contrato con Chevron de la empresa que nuevamente tuvo al Estado nacional como accionista principal.

En agosto 2024, las empresas que operan en la Argentina extrajeron un promedio de 711.340 barriles por día (bpd), de acuerdo a los registros de Empiria Consultores. Esa cifra no se lograba desde los 712.111 bpd de mayo 2004.

A partir de las obras que están en marcha, la producción de gas y petróleo seguirá rompiendo récords durante esta década. Y su contribución a la actividad económica y la estabilización será central.

Prueba de ello es que las exportaciones de Combustibles y Energía sumaron 6.407 millones de dólares en los primeros ocho meses del año, un 25,5% más que en igual período de 2023, mientras que las importaciones cayeron un 45% interanual hasta US$ 3.250 millones. El petróleo crudo ya es el tercer producto de exportación del país, solo detrás de la soja y el maíz.

El superávit comercial del sector energético acumula US$ 3.157 millones y podría llegar hasta más de 4.000 millones de dólares a fin de año, para saltar hasta cerca de los US$ 10.000 millones en 2025. Apenas en 2022 el resultado había sido negativo (déficit) por US$ 4.400 millones.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) ya ahorró más de US$ 2.500 millones en un año y la reversión del Gasoducto Norte, cuando esté lista, ampliará esos números con la sustitución de importaciones de Bolivia -ya el país vecino dejó de entregar y Chile aporta GNL regasificado al norte argentino- y las exportaciones a Brasil.

Asimismo, la Argentina volverá a exportar gas licuado desde 2027 con el barco que traerá la noruega Golar contratado por Pan American Energy (PAE). Será por al menos 11,5 MMm3/d, con la posibilidad de ampliar la capacidad con otra barcaza.

En cuanto al crudo, YPF está cerrando en estos días acuerdos con PAE, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol, Shell y Exxon para que aporten producción y financiamiento al Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que desembocará en Punta Colorada, Río Negro.

Su capacidad, plenamente destinada a los mercados externos y dedicada a destapar cuellos de botella en la infraestructura de evacuación de crudo de Neuquén, será de 180.000 barriles diarios a fines de 2026, e irá creciendo hasta los 360.000 bpd en 2028 y 720.000 bpd en 2030, cuando la Argentina cruce el millón de barriles de producción.

Con todo en funcionamiento, el país podría tener un superávit energético de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares por año y atenuar las complicaciones productivas que puede generar el clima en el sector agropecuario.