Vacaciones 2020: conductores esperan durante horas para realizar la Revisión Técnica Obligatoria

En el Parque Industrial donde está ubicada la empresa Interfor S.R.L., la única que realiza la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), en Formosa, desde horas tempranas se registraron largas filas de conductores aguardando para realizar la verificación a sus vehículos; esta situación se repite cada año en vacaciones debido a que es un documento necesario para movilizarse.

Cabe aclarar que la atención será de corrido, solo se cortará un momento al mediodía para que los trabajadores puedan almorzar.

Además, se pudo saber que no hay mayores variaciones en los precios en relación al año pasado, es así que un por un automóvil se debe abonar $2600 mientras que los dueños de camioneta deben pagar $3600.

«Llegue con el mate para esperar, pero no pensé que solo atendían hasta las 12.30 horas, voy a tener que seguir esperando hasta la tarde que arranca de nuevo a las 15.00 horas, porque hace dos días que se me venció y siempre viajo hasta Buenos Aires y es imposible circular sin la RTO porque en todos los controles te piden o te hacen una multa de 8.500 pesos», dijo un hombre en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

«No llegue muy temprano, pero tuve la suerte de que muchos de los que estaban se fueron porque no podían esperar hasta la tarde. Yo me quedo a esperar porque tengo que viajar», indicó una joven y al consultarle cuánto cuesta hacer la revisión informó que «según lo que me dijeron sale 2600 pesos».

Revisión técnica

obligatoria – RTO

La RTO permite determinar si el vehículo cuenta con las condiciones mínimas que garanticen tu propia seguridad, la de quienes transportás en el vehículo y la de los usuarios de la vía pública.

Además, permite medir los límites de contaminación reglamentarios permitidos.

El sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria se encuentra regulado por la Ley 24449 en su artículo 34 y su correspondiente reglamentación, artículo 34 inciso 1 del Anexo I del Decreto Nº 779/1995, modificado por el artículo 39 del Anexo I del Decreto 1716/2008.

¿Quiénes deben

realizar la RTO?

Todos los vehículos que integran las categorías L, M, N y O deberán tener aprobada la RTO para poder circular por la vía pública.

Categorías L: vehículo automotor con menos de 4 ruedas (motos y triciclos)

Categorías M: vehículo automotor que tiene por lo menos, 4 ruedas, o que tiene 3 ruedas cuando el peso máximo excede 1000 kg y es utilizado para transporte de pasajeros.

Categorías N: vehículo automotor que tiene por lo menos 4 ruedas, o que tiene 3 ruedas con un peso máximo de 1000 kg y es utilizado para transporte de carga.

Categorías O: acoplados (incluyendo semiacoplados), semirremolque.

¿Cuándo tenés

que realizar la RTO?

Motos: a partir del primer año de antigüedad.

Vehículos de uso particular:a partir de los 3 años desde la fecha de patentamiento original.

¿Cuándo se renueva?

Motos: todos los años.

Vehículos de uso particular: desde los 3 hasta los 7 años de antigüedad: cada 2 años.

Más de 7 años de antigüedad, sin límite: anualmente.

¿Dónde se realiza?

La revisión se realiza en el taller habilitado correspondiente a la jurisdicción donde se encuentra radicado tu automóvil.

¿Qué documentación

debés presentar?

DNI.

Licencia de conducir acorde con el vehículo.

Recibo vigente de la patente.

Constancia de cobertura de seguro.

Para vehículos con GNC, tenés que presentar habilitación del equipo de gas.

El trámite lo puede realizar cualquier persona presentando Cédula Verde o Cédula Azul y Documento Nacional de Identidad.