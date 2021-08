Compartir

No entiendo la paranoia de mucha gente contra los que no se vacunan como si fuera que van a agarrar el virus con las manos y se lo van a meter en la boca al otro. El que se quiere vacunar que lo haga y el que no también. Sepan que la inmunización en nuestro país es voluntaria y optativa lo dice la resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud.

