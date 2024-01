Valdés: «Vamos a acompañar la ley, pero quedan un par de temas por corregir»

«La cuestión de las retenciones es uno de los puntos más conflictivos. Nuestra idea es que se mantengan donde están, que no suban más», afirmó el gobernador de Corrientes al plantear que «en líneas generales» los mandatarios de JxC votarán a favor del proyecto de ley «Bases».

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, consideró este viernes que, «en líneas generales», los mandatarios de Juntos por el Cambio acompañarán la ley «Bases» que se debate en el Congreso, aunque reconoció que quedan «un par de temas para corregir».

El radical Valdés, al hablar con CNN Radio, expresó que el principal punto de discordia en torno a la ley tiene que ver con las retenciones a las exportaciones de los productos de las economías regionales.

«La cuestión de las retenciones es uno de los puntos más conflictivos. Nuestra idea es que se mantengan donde están, que no suban más», afirmó Valdés.

El mandatario correntino sostuvo en este sentido que «el campo le está dando muchísimo a la economía, y si bien sabemos lo difícil de la situación creemos que el Gobierno tiene que buscar (esos recursos) en otro lado».

«Que busquen como cierran los números por otro lado, pero el campo ya tiene bastante», sostuvo.

Valdés argumentó que «en líneas generales vamos a estar acompañando la ley que propone el Poder Ejecutivo, nos pusimos de acuerdo en casi todos los puntos».

«Quedan un par de temas por corregir, pero vamos a votar la ley que propone el Presidente Milei», evaluó el mandatario correntino.

Afirmó que a título personal no toma como una «amenaza» las declaraciones de funcionarios en el marco de la negociación de la ley.

«El primer cambio es tener equilibrio fiscal, en caso contrario nunca habrá una moneda sana. Sin esas condiciones, no se podrá parar la inflación ni generar desarrollo. Tenemos que apuntar a eso, mas allá de los modos», indicó.

Valdés argumentó que «hoy luego de mucho tiempo aparece un plan económico, que todos ya sabíamos que iba a ser duro».

Concluyó que «lo que se discute es si el Gobierno tiene la fortaleza de salir adelante o si será la oposición la que impida los cambios y haga fracasar a este Gobierno».