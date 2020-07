Valencia se quedó sin DT y Marcelo Gallardo es uno de los tres apuntados

Compartir

El elenco “Che” despidió a su director técnico Albert Celades y apunta para Buenos Aires para buscar el reemplazo. Por ahora, sólo quieren saber la situación del DT u podrían contactarse con el representante del ‘Muñeco’, que tiene contrato en Núñez hasta fines de 2021.

“Hay que imaginarse un River sin Gallardo”, soltó Enzo Francescoli días atrás. El manager de la institución se refería a que el ‘Muñeco’ no va a quedarse eternamente en Núñez, pero quizás, sus palabras se deban aplicar muy pronto.

Sabido es que al DT lo siguen en Europa. Ahora, incluso, se rumorea del interés concreto de un club español por llevárselo. ¿Cuál? El Valencia de España. El equipo “che” que desvinculó a Albert Celades este lunes y, ahora, busca nuevo conductor y el “Muñeco” es uno de los apuntados.

Claro, no es el único. Gallardo integra una terna en la que también aparecen el ex DT del Barcelona, Ernesto Valverde y Leonardo Jardim, de una pasada experiencia en el Mónaco.

Según dicen desde España, la intención del club es preguntar condiciones por el DT y conocer su situación. Para eso, intentarán comunicarse con Juan Berros, representante de Gallardo.

La situación no cambió: el Muñeco tiene contrato hasta diciembre de 2021 y, por ahora, nada hace pensar que no lo vaya a cumplir. Eso sí, su nombre sigue sonando y rebotando por Europa, algo que ya dejó de ser una novedad hace un tiempo.