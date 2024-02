Valentín Barco desde el Brighton: «Es duro irse de Boca, pero es para crecer»

El polifuncional de 19 años abandonó el conjunto xeneize, luego de que las Gaviotas ejecutaran la cláusula de rescisión por 10 millones de dólares y firmó un contrato de cuatros años y medio hasta junio de 2028.

La forma en la que se dio su salida del club generó el enojo del presidente Juan Román Riquelme y muchos de los hinchas, que casi no pudieron disfrutar del Colo.

No obstante, el jugador hizo varios guiños para su club formador, en la entrevista con el sitio oficial de las Gaviotas.

«Muy contento por dar este paso de jugar en la Premier League, que es la mejor liga del mundo», abrió la nota mano a mano para que los hinchas ingleses vayan conociendo a lateral convertido en extremo.

Y a la hora de explicar por qué eligió Brighton, aparecieron las primera referencias al Xeneize, con la recomendación de un exjugador.

«Es un club que se interesó mucho en mí, es un club muy lindo, que hay muchos jóvenes y muchos sudamericanos», empezó explicando el Colo, quien admitió que «siempre es lindo tener argentinos o sudamericanos en el equipo para adaptarte un poco más rápido» y comentó sobre un ex-Brighton y Boca Juniors: «Hablé con Alexis (Mac Allister) también y me deseó muchos éxitos».

También, claro, obtuvo referencias por parte de su compañero en selecciones juveniles Facundo Buonanotte: «Me contó que es un club muy lindo, que juegan los jóvenes, que el técnico es muy bueno. Espero adaptarme rápido y poder jugar». Y reiteró: «Es el sueño de todos, jugar en la Premier, que es la mejor liga y lo pude cumplir».

Preguntado por la periodista, Barco contó sus inicios y, volvió a expresar su agradecimiento y sentimiento hacia Boca: «A los 9 llegué a Boca, estuve 10 años. El último en la Primera. Estoy muy agradecido».

«Me acuerdo (de su debut) que sentí mucho orgullo por cumplir el sueño de debutar en Boca. Lo llevo siempre en el corazón».

Y reconoció que la decisión de partir para sumarse al Brighton no le fue fácil, pese a la gran oportunidad que significa para su carrera: «Siempre es duro irse porque pasaste toda la vida ahí, pero es para mi futuro, para crecer», remarcó.

Y más referencias ligadas a Boca.

Por qué le gusta la Premier

y qué jugador admira:

«No miro mucho fútbol, pero siempre la Premier League fue la mejor liga del mundo.

«El que me gusta mucho que también jugó acá y en Boca es Carlos Tevez».

El número que llevará

en la espalda:

«El 19, es el que usaba en Boca y uso desde que debuté, es muy especial y acá estaba libre».

Para que lo conozcan un poco más: cómo juega, su posición y objetivo:

«Siempre estoy listo, ojalá que me adapte rápido».

«Soy un jugador ofensivo y con técnica, le pego bien también, me gusta gambetear», se descbrió con algo de timidez Barco.

«Creo que voy a encajar bien en la Premier».

«Puedo jugar de lateral izquierdo o de volante/extremo».

«Trato de no pensar mucho en lo que me pasa y rendir adentro del campo».

«Espero afianzarme en el Brighton, jugar muchos partidos y ganar algún título», cerró el Colo.