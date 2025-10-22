Valentín Barco se acerca al Bayern Múnich

El conjunto de la Ribera se encuentra a la expectativa de lo que sucederá con el futuro del «Colo» en Europa.

El gran momento de Valentín Barco en el Racing de Estrasburgo, club donde explotó todo su talento, podría traducirse en un importante ingreso económico para Boca, a pesar de que el jugador se marchó libre y en conflicto con el Consejo de Fútbol.

La transferencia que se rumorea entre el club francés y Bayern Múnich podría ser exorbitante, con los franceses apuntando a una cifra cercana a los €40 millones. De concretarse esta operación, las arcas del “Xeneize” recibirían un monto significativo por el mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Debido a que Barco defendió la camiseta azul y oro desde los 12 hasta los 19 años en sus divisiones inferiores y Primera, a Boca le corresponde aproximadamente un 3% del total de la venta. Aplicando este porcentaje sobre los 40 millones de euros que se rumorean, recibiría una suma de alrededor de €1.200.000.

Esta inyección de dinero fresco sería muy bienvenida, especialmente si se compara con los cerca de USD 300.000 que el elenco de la Ribera recibió previamente por derechos de formación tras el primer traspaso del jugador.

El paso de

Valentín Barco por Boca

En total, el lateral izquierdo disputó 35 partidos con la camiseta azul y oro. Durante ese período, demostró su capacidad para incidir directamente en el marcador, registrando 1 gol y repartiendo 4 asistencias. Su actuación fue clave en varios encuentros, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Además de su impacto individual, Barco contribuyó a la obtención de dos títulos con Boca. Su rápida adaptación al primer equipo y su potencial llevaron al salto a Europa, dejando atrás al club que lo formó.