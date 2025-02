Valeria Gastaldi confirmó que Emilia Mernes estuvo a punto de reunir a Bandana

Corría el año 2001 cuando Bandana se convirtió en uno de los grandes fenómenos del país. La girl band nacida de un concurso de canto en la televisión, logró el estrellado inmediato y cosechó una gran cantidad de fanáticos, quienes hoy en día siguen esperando su regreso. Entre ellos está nada más ni nada menos que Emilia Mernes que estuvo a punto de lograr esta reunión arriba del escenario de Vélez.

Emilia tiene una estética muy marcada que honra a los años 2000, e incluso en sus conciertos hace un pequeño homenaje al grupo femenino haciendo su propia versión de “Madlita Noche”, uno de temas de Bandana. En este contexto, Valeria Gastaldi estuvo en Miami open mic, el podcast de Maite Peñoñori, y contó detalles de la reunión que no fue.

“Hace poco nos invitaron a cantar con Emilia Mernes, con quien tengo muy buena onda”, comenzó diciendo y fue interrumpida por Maite, que le habló del pequeño homenaje que les hace durante el concierto. Y agregó: “Divina Emilia, ella quería que vayamos las cinco, pero yo justo estaba lanzando mi material acá“, explicó desde la ciudad estadounidense.

En el momento en el que sus familiares y amigos se enteraron de esta posible reunión, intentaron convencerla para que acepte: “Todas rogándome, llorando, mi prima, su hija, las amigas de mi hija. Yo después dije ‘qué lástima que no lo hice porque lo que me rogaban para que vaya y lo haga’”. Lograr que las cinco mujeres suban después de más veinte años no es una tarea sencilla y Valeria no dudó en aclararlo: “Juntar a Bandana es una historia. Creo que tiene que ser muy jugosa la propuesta, lo digo así, a nivel económico para hacerlo porque ir a cantar con Bandana es poner a cinco mujeres a ponerse de acuerdo y las voces, somos todas muy con nuestras cosas”, explicó.

Cabe recordar que Ivonne Guzmán, actualmente en La Delio Valdez, fue una de las primeras en abandonar el grupo y dejó en claro que no tenía intenciones de volver a juntarse, por lo que convencerla podría ser un desafío. “Virginia, siempre que se da algo, nos divertimos, con ella yo hablo un montón, Lissa y Lourdes estaban medio… había que hacer algo para que se arreglen”, cerró sin descartar la posibilidad de en un futuro volver a cantar los clásicos de la banda.

Emilia Mernes,

una Bandana más

Emilia volvió a entonar las estrofas de “Maldita noche” en su primer concierto del año, en Punta del Este, y luego se tomó unas vacaciones con amigos en Brasil. Para estas vacaciones eligió la ciudad de Río de Janeiro y junto a varios de sus amigos más cercanos vivieron una experiencia cargada de moda, relajación y comida.

La casa tenía todas las comodidades necesarias para no tener que salir de la propiedad. Con unos grandes sillones en el jardín y una vista privilegiada del mar, el grupo compuesto por 10 personas se fotografió a puro disfrute, vestidos para una noche a pura fiesta. El streamer Goncho Banza; el cantante Ruggero Pasquarelli; el productor musical Zecca, fueron algunos de los famosos que integran este viaje con amigos.

En las publicaciones que hizo Emilia de este viaje no dejó pasar la oportunidad de convertirlas en un desfile de moda. En uno de los posteos que hizo en su feed de Instagram, se la puede ver luciendo un mini vestido de color celeste, con unas hojas de color rosa que generan un contraste en el look. De fondo se aprecia el mar, el cielo nublado y una serie de embarcaciones a la espera de ser utilizadas.

Para otro día, Emi eligió una pollera negra con un top semitransparente de color violeta y no tuvo reparos en mostrarse tomando una copa de vino tinto. Luego eligió salir con un look total white, compuesto por unas zapatillas, una minipollera con un crop top y una vincha y se mostró sensual en la puerta de la casa.