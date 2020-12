Valeria Lynch habló de la disputa legal con Cau Bornes por la división de bienes

Compartir

En pleno divorcio, la cantante se refirió a la causa que mantiene con su ex, con quien estuvo casada durante 11 años.

“¿Cómo estás con este novio nuevo y este romance del que hemos hablado tanto y vos has mantenido tanto silencio?”.

Hace un tiempo, la pregunta que Ángel de Brito le hizo a Valeria Lynch la hubiera descolocado y la cantante habría internado persuadirla. Ocurre que se había separado hacia poco de Cau Bornes -quien fuera su marido durante 11 años- y aun no quería confirmar que había comenzado una nueva relación con Mariano Martínez, el líder de Ataque 77.

Sin embargo, y mientras está en pleno divorcio con su ex, los artistas dejaron de ocultarse. “Estamos muy bien -dijo entre risas-. Estamos bárbaro. Más allá de la pareja y del amor, creo que la música nos une mucho porque hay una admiración mutua y es buenísimo eso. Es un lenguaje que manejamos muy bien los dos y nos comunicamos muy bien”, aseguró Valeria este lunes en una entrevista en Los ángeles de la mañana.

Durante la nota, la intérprete de “Me das cada día más” sostuvo que nunca antes había sentido algo así. “De esta manera no. (Mariano) es muy compañero, podemos charlar y abordar temas que, a lo mejor, a veces uno los deja pasar. Con él todo se profundiza”, enfatizó y destacó el talento de su pareja. “La realidad es que, de verdad, le dio a mi música como un aggiornamiento, algo diferente, sin dejar de lado la balada, que es la esencia de mi música porque me encanta cantar. Pero él le ha dado una vuelta de tuerca a mi música, la ha hecho más actual”.

En tanto, habló de la disputa legal que mantiene con su ex, Cau Bornes, por la división de bienes. “Me río porque me acordé de eso de la manutención -indicó- No sé qué quiere. Querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad”, ironizó y detalló que dicha causa está en manos de Elba Marcovecchio, del estudio de abogados de Fernando Burlando.

“¿Cómo te pega a vos? porque más allá de las peleas que tiene una pareja, de una separación o divorcio, en algún momento se convierte en una decepción. Porque son muchos años compartidos con una persona que amaste. Formaron una familia”, indagó Ángel de Brito.

“¡Qué te parece! Sobre todo eso: Estoy dolida, como asombrada. Me digo ‘¿Con quién viví tantos años? No lo conozco, no lo reconozco’. ¿Entendés?”, respondió la cantante.

“Era ‘Durmiendo con el enemigo’”, sumó el conductor del ciclo de El Trece. “Y… posiblemente. No me di cuenta durante un tiempo largo”, admitió y continuó: “Creo que la Justicia se va a expedir de una manera que sea la correcta. Porque es muy extraño lo que está pidiendo. Creo que está mal asesorado”.

Por su parte, dejó al margen de la disputa legal a Thais, su hija del corazón. “Yo la hice mi hija, y no hay forma de que eso sea diferente. El amor de esta manera es una elección por ambas partes. Fijate que la nena está viviendo conmigo. Entonces, hay como un llamado de atención en eso. Nuestra relación va más allá de esta separación y de todo esto”, dijo la cantante.

“No hablo mucho con ella de eso”, contestó cuando le consultaron qué opinaba Thais sobre la actitud de su padre. “Ella una vez me dijo ‘Mamá, yo sé muy bien quién es quién’. Ya con eso, para mí, es suficiente. Igual, ella tiene relación con el padre. Es su papá y ella lo quiere, y esa es una relación aparte”, concluyó Valeria Lynch.

