Valeria Mazza habló luego de que se conociera la condena que recibieron los agresores de su hijo, Tiziano Gravier

En el proceso del juicio abreviado por las agresiones contra Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, que se llevó a cabo este miércoles, la justicia condenó a los dos imputados a tres años de prisión en suspenso y a pagar una multa “simbólica”. La resolución era la esperable, cuando la familia Gravier aceptó esta modalidad para darle un cierre a este episodio y continuar con la recuperación del joven de 19 años.

Como parte del acuerdo al que arribaron el fiscal del caso, Rodrigo Santana, con la defensa de los acusados y el abogado del joven, los atacantes recuperaron la libertad tras permanecer casi un mes detenidos en prisión preventiva. Según detalla la sentencia, los jóvenes identificados como Jesuán M. -de 26 años- y Franco Z. – de 27 años-, fueron condenados “por el delito de lesiones graves dolosas mediando acto discriminatorio por la condición social, posición económica o carácter físico, en calidad de autores, reglas de conducta por el mismo plazo una reparación parcial, simbólica y en la medida de las posibilidades, de los daños material y moral causados por el ilícito en cuestión”.

Las partes acordaron que cada uno de ellos abone la suma de 100 mil pesos, es decir un total de 200 mil pesos, abonados en cuotas mensuales y consecutivas de 10 mil pesos. Además, deberán hacer un curso en el INADI por discriminación, ya que, según el fiscal Rodrigo Santana, se refirieron en términos despectivos a Tiziano Gravier al llamarlo “Tincho” antes de golpearlo. Así mismo, tendrán que estar a disposición para acciones estatales o campañas anti discriminación.

En caso contrario de que no respetaran los detalles de este acuerdo, firmado en el juicio abreviado, el mismo ya no tendrá validez y deberán cumplir prisión efectiva.

“Nos pareció muy lógico llegar a un acuerdo con el juicio abreviado donde reconocieron el delito y aceptaron la pena máxima para ese delito. De esa manera, la justicia cierra el caso y ojalá pudieran actuar en todos los casos como han hecho en este”, aseguró Alejandro Gravier, el padre del joven, hace unos días en diálogo con Teleshow. “Hay que insistir para tener seguridad para todos”, agregó.

Ahora la que habló fue la modelo, quien se expresó a través de las redes sociales. “Caso cerrado. Aceptación del hecho y cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose, mejor, volviendo a entrenar y a estudiar. Justicia hoy y siempre”, escribió.

“Justicia por Fernando, justicia por Martín, justicia por Agostina. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien, lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida”, siguió en el mismo sentido.

Ya en otra historia, la empresaria fue más allá: “Educación en valores, respeto, solidaridad, igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones, votar”.

“Votar a quienes nos garanticen un gobierno democrático en serio. Con los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes y que nos garanticen salud, educación y seguridad. Sin perder tiempo. Pongámonos a trabajar en la reconstrucción de nuestro amado país”, concluyó Valeria en una tercera publicación.

Mientras tanto, Tiziano busca dar vuelta la página y empezar a recuperar su vida. Volvió a la facultad, donde cursa la carrera de Negocios Digitales, asistió con su familia a la gala de una conocida revista y ya proyecta su regreso a la actividad deportiva y la pretemporada de esquí alpino que tendrá lugar en el sur de Argentina. “Mi objetivo es participar del Mundial en el invierno europeo y seguir subiendo en el ranking”, asegura el joven que representa al país en la selección nacional de dicho deporte.

