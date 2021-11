«Valió la pena todo lo que hicimos y ahora el compromiso es más grande», dijo Ocampo

Compartir

Marcelo Ocampo, más conocido como “Pepe Guapo”, fue la gran revelación de los comicios legislativos del último domingo, ya que con poco tiempo de campaña y de incursión en la política, logró ingresar al Concejo Deliberante capitalino, donde ocupará una banca con la promesa de mejorar la vida de los vecinos y sobre todo del sector emprendedor.

“Le pusimos todas las ganas y por suerte dio resultado. cuando la gente te acompaña de esta manera valió la pena todo lo que hicimos y ahora el compromiso es mucho más grande, creo que ahora recién empieza toda la responsabilidad que es muy grande entonces tenemos que empezar a trabajar y ver y demostrar algo diferente en la política”, expresó.

En tanto, Ocampo dijo que posee varias propuestas, “pero tengo la idea de ir de menor a mayor, de empezar con cosas que no llevan tanta inversión, que son cosas que pueden favorecer a los comerciantes con simples cambios de política o de normativas que los afectan que por ahí la parte política no supo entender o consultar y afectó mucho al sector privado, a partir de ahí empezar con otras cosas que requieren inversión y acompañamiento del resto de los concejales y del municipio, creo que paso a paso podemos hacer mucho y demostrar que se puede”.

Al ser consultado sobre si los resultados lo sorprendieron, reconoció que “teníamos mucha esperanza, trabajamos muy duro pero también sabíamos que peleabamos contra las grandes estructuras, todos los demás concejales que entraron son parte de estructuras muy grandes, mientras nosotros la fuimos remando a pulmón, creo que meternos fue todo un logro, muy meritorio nuestro equipo que es chiquito pero por lo visto muy efectivo”.

Ocampo destacó además que empezarán a dialogar con los sectores que se inscribieron para recibir parte de su sueldo, que donará durante los cuatro años que dure su cargo. “Ya nos vamos a poner a trabajar con eso, tenemos más de 30 instituciones que se inscribieron así que vamos a hacer el sorteo, los vamos a llamar y nos vamos a reunir, vamos a avanzar con eso que está muy bueno y es la manera de empezar a demostrar que se puede hacer algo distinto como también una campaña sin derrochar tanto dinero, sin tanta cartelería, dimos el ejemplo, se trata de eso y creo que lo mio fue por ese lado”.

Advirtió que comprende que las campañas electorales se deben hacer sin derroche en cartelería ni ruidos molestos y es por ello que optaron por otra cosa. “Los jingles molestaron mucho a la gente, nosotros hicimos bajar el volumen, yo tenía solo dos callejeros, a la gente le molestaba mucho que pasen por escuelas, hospitales con la música fuerte, es un poco una falta de respeto como la cartelería abusiva, creo que dimos el ejemplo y se puede hacer una política diferente, los medios, las redes difi gales avanzaron mucho. Yo veo en otras provincias que las campañas van por otro lado y creo que acá también se puede, lo nuestro fue casi sin carteles y dio resultado, hay otras maneras y espero que el esto empiece a copiar”.

“La gente nos va a medir de acá a dos años, no es que tengo cuatro años para demostrar, en el 2023 tenemos que demostrar porqué queremos cambiar el modelo, queremos sumar para eso, que haya otro gobernador, que Formosa tenga una primavera, que esto cambie, de acá a dos años tenemos que rendir cuentas, la gente nos va a pedir cuentas a nosotros y es hora de demostrar”, finalizó.

