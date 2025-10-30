VALORES CIUDADANOS impulsa una jornada de reflexión y concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama

En el marco del mes de la visibilización sobre el cáncer de mama, la agrupación VALORES CIUDADANOS llevará adelante una charla abierta de prevención, conocimiento y reflexión el jueves 30 de octubre a las 18:30 horas, en la sede del espacio ubicada en Avenida Juan B. Cabral y Vicente Posadas.

La propuesta busca abordar la lucha contra el cáncer de mama desde una mirada integral, combinando aspectos médicos, psicológicos y comunitarios. En esta oportunidad, participarán profesionales técnicos en salud y psicología, quienes compartirán herramientas para la detección temprana, la prevención y el acompañamiento emocionalde quienes atraviesan esta enfermedad.

Además, la jornada se enmarca también en la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de octubre, destacando la importancia de integrar el bienestar emocional dentro de toda política de salud y prevención.

“Cada charla, cada encuentro, es una oportunidad para salvar vidas a través del conocimiento y la empatía. Desde nuestro espacio creemos que la política también debe ocuparse de estos temas: de acompañar, de escuchar y de brindar herramientas para el bienestar integral de las personas”, expresó el concejal José Delguy, referente de VALORES CIUDADANOS.

El edil subrayó la relevancia de impulsar actividades que integren distintas miradas sobre la salud: “El cáncer de mama no solo afecta al cuerpo, también a las emociones, a las familias, a los vínculos. Por eso es fundamental abordarlo con una visión humana y solidaria, generando conciencia y acompañamiento real desde todos los sectores”.

Esta charla forma parte de una serie de acciones comunitarias impulsadas por VALORES CIUDADANOS, bajo el lema “Avancemos juntos”, que promueven la prevención, el acceso a la información y la construcción de una ciudad más saludable y empática.