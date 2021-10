Valtteri Bottas ganó el GP de Turquía de la Fórmula1

Compartir

El finlandés hizo una carrera prolija y recuperó la primera posición luego de las paradas. El inglés no quiso entrar a cambiar gomas cuando lo llamó su equipo y terminó quinto. Max Verstappen fue segundo y recuperó el mando en el torneo

Luego de partir adelante Valtteri Bottas (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Turquía, fecha 16 de la temporada de Fórmula 1, donde Lewis Hamilton (Mercedes) realizó una remontada desde el undécimo lugar tras su penalización por cambiar el motor de combustión. Sin embargo, el inglés falló en su estrategia y el retraso en el cambio de sus neumáticos le impidió subir al podio, que le hizo perder la punta del campeonato que volvió a manos de Max Verstappen (Red Bull).

En el comienzo todos pudieron sortear la largada menos Fernando Alonso (Alpine) que fue tocado por Pierre Gasly (Alpha Tauri) y el español hizo un trompo en la primera curva. Bottas pudo conservar el primer lugar y lideró la carrera en las primeras vueltas en las que Hamilton buscó remontar desde la décima posición y en cumplido el primer giro pudo superar a Sebastian Vettel (Aston Martin).

Con la difícil condición de pista aparecieron las banderas amarillas de precaución ya que el spray que arrojaron los autos complicó también la visibilidad de los pilotos. En este marco, Hamilton recién pudo superar a Tsunoda en la octava vuelta. Tres giros más tarde, el inglés dio cuenta de Lance Stroll (Aston Martin) y Lando Norris (McLaren).

El ritmo de Hamilton fue un infierno en una condición de asfalto complicado por el agua, pero que le sienta bien al británico. En la ronda 15ª ya se puso quinto luego de dar cuenta de Pierre Gasly (Alpha Tauri). A esta altura dejó de llover y empezó a formarse una huella en la pista de Estambul.

Al promediar la carrera el trámite se volvió chato, sin emociones y Hamilton no pudo acercarse a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) en la lucha por el cuarto lugar. Hasta que en el giro 35º Lewis pudo llegar a la posición del mexicano, se le puso a la par, pero el azteca logró defenderse.

Dos vueltas más Verstappen fue el primero de los pilotos de punta que paró en los boxes y puso gomas intermedias para lluvia. En la ronda siguiente pararon Bottas y Pérez. Con estas paradas, Charles Leclerc (Ferrari) heredó el liderazgo de la carrera.

A Hamilton lo llamaron en el giro 42º, pero el inglés no quiso ingresar a efectuar el recambio de gomas y apostó a seguir con los neumáticos iniciales ya que al dejar de llover, se formó una huella en la cinta asfáltica.

Sin embargo, en la vuelta 47ª Leclerc no pudo contener los embates de Bottas, quien recuperó el liderazgo. En la ronda siguiente, el monegasco entró a los boxes a hacer su recambio de gomas. Con ello Verstappen quedó segundo y Hamilton, tercero, uno de los dos corredores que a esa altura no había efectuado su pararon al igual que Esteban Ocon (Alpine).

No obstante, en la ronda 51ª Hamilton no tuvo opción y debido a la degradación de sus gomas tuvo que entrar a los boxes para cambiar los neumáticos. El séptuple campeón mundial cayó al quinto lugar.

Sin problemas en el mando, Bottas pudo vender y volvió al primer escalón del podio luego de 22 carreras. El último triunfo del finlandés fue en Rusia del año pasado (27 de septiembre). En tanto que Verstappen culminó segundo y recuperó el liderazgo en el campeonato. El podio lo completó Checo Pérez.

Con los resultados de este domingo, Verstappen volvió a la cima de las posiciones donde llegó a 262,50 puntos y le sacó 6 a Hamilton. Quedan solo seis carreras en la temporada.

La próxima fecha será el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el 24 de octubre. Allí comenzará la incursión de la Máxima por el continente americano que seguirá el 7 de noviembre en México y el 14 del mismo mes en Brasil, con la disputa del Gran Premio de San Pablo.

CAMPEONATO MUNDIAL

DE CONDUCTORES (TOP 5)

1 Max Verstappen (Red Bull) 262,5 puntos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5 puntos

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 177 puntos

4 Lando Norris (McLaren) 145 puntos

5 Sergio Pérez (Red Bull) 135 puntos

CLASIFICACIÓN MUNDIAL

DE CONSTRUCTORES (TOP 5)

1- Mercedes 433,5 Puntos

2- Red Bull 397,5 Puntos

3- McLaren 240 Puntos

4- Ferrari 232,5 Puntos

5- Alpine 104 Puntos

