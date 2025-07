Valtteri Bottas suena como reemplazo de Franco Colapinto en Alpine

El rumor surgió fuerte en el fin de semana del GP de Austria y apunta a la posibilidad de que el finlandés ocupe el lugar del argentino en el equipo francés este mismo año.

El rumor se disparó en el GP de Austria, disputado el pasado fin de semana, y apunta a un posible cambio de pilotos en Alpine; otro más. Flavio Briatore, el mandamás del equipo francés, se reunió con Toto Wolff, director de Mercedes, en el viernes de Spielberg. El cónclave puede haber sido para delinear el 2026 en el que los coches de Enstone llevarán motores Mercedes, para hablar de bueyes perdidos o, quizás, se tocó el tema que encendió el ruido: un posible pase de Valtteri Bottas, reserva de las Flechas de Plata, hacia las huestes de don Briatore para ocupar en el corto plazo el lugar de Franco Colapinto.

El ruido está. Como estuvo, en su momento, detrás de cada movimiento de Jack Doohan en Alpine con Colapinto en las gateras. El presente de Alpine en F1 es sumamente malo y no da señales de una posible recuperación, porque, según avisó Pierre Gasly (el número 1 de la formación) no habrá mejoras en los A525 en las próximas carreras. Briatore, hábil en estas lides, necesita un golpe de acción inmediato para mitigar el pésimo rendimiento en pista. Todo, claro, en medio del tembladeral que dejó la renuncia de Luca de Meo al puesto de CEO mundial de Renault, justamente el hombre que llevó a Flavio como su asesor.

El auto no está para sumar puntos, ni cerca. Cuando Colapinto debutó en el GP de Emilia-Romagna, para un período inicial (según el comunicado oficial) de cinco carreras, el piamontés salió al cruce de sus propias palabras escritas en el anuncio y eligió darle tres mandamientos al argentino: no chocarás, deberás ir rápido y sumar puntos. El precepto de anotar no se cumplió, como tampoco lo puede hacer Gasly, y el bonaerense es el único piloto de la parrilla actual que no tiene puntos. En el medio, a Briatore le creció un bonsái: Sauber.

El equipo que será Audi en 2026 parecía condenado a ser último en Constructores este año, total su proyecto apunta al futuro. Sin embargo, en Hiwill trabajaron y en Barcelona incorporaron un paquete de actualizaciones que hicieron despegar a los C45 y la dupla Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto sumó 20 puntos en las tres últimas carreras, casi el doble de los logrados por Alpine en 11 fechas, todos de la mano de Gasly. Solo un hecho casi antinatural como San Pablo 2024, cuando Esteban Ocon y Gasly firmaron un impensado 2-3 en la encharcada Interlagos parece poder evitar el último puesto final de Alpine esta temporada. Mientras tanto, los rumores de venta del equipo se asoman (¿Hyundai, de la mano de Cyril Abiteboul?).

Briatore es impiadoso. Siempre lo fue. Después de otra mala actuación de Alpine en Austria, dijo: “Al final, estamos cediendo terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar ni un solo punto, y este nivel de rendimiento se está volviendo francamente cada vez más preocupante. El sábado, el auto fue rápido y debería haber quedado bien posicionado en la Q3 con dos coches. Los domingos son una historia muy diferente para nosotros y es importante que entendamos el porqué, especialmente si queremos revertir esta difícil situación de la temporada”. Del mensaje se puede desprender un cañonazo para el campamento Colapinto, quien se quedó afuera de la clasificación en Q2.

Consultado Wolff sobre si en la reunión se negoció a Bottas, dijo: “Bien pensado. Yo no he hecho eso”. Briatore no aplacó el rumor de ninguna manera. Tampoco suena descabellado: el año que viene habrá alianza Alpine-Mercedes por el motor y en las Flechas de Plata varias veces avisaron que nunca trabarán el futuro de sus pilotos. Valtteri se quedó sin lugar en Sauber y fue rescatado por los de Brackley como reserva, pero ya avisó que quiere volver a la grilla. Existe un coqueteo con Cadillac, equipo que llegará al Mundial en 2026 como 11ª escudería. Y ahora surgió el rumor Alpine. Experiencia tiene de sobra: 246 carreras sobre el lomo, diez victorias y dos subcampeonatos.

Briatore fue claro cuando Colapinto fue ungido como titular: está trabajando para formar la mejor dupla posible para 2026 y, también lo dijo, no puede tener a quien considera el mejor: Max Verstappen. El rumor llega justo en el momento en el que el piloto argentino tuvo mejores tiempos de vuelta en carrera que su experimentado compañero, aunque en las cifras globales pierde. Pero hoy Briatore necesita un golpe de efecto que sabe que no tendrá en el rendimiento del A525 y presiona puertas adentro. Hoy, la presión recae sobre Franco. Por eso la frase sobre la Q3 de Austria, sus dichos sobre el presente preocupante y el posible fichaje de Bottas. Y si algo faltaba, Paul Aron, reserva de Alpine, fue prestado a Sauber para girar en el primer ensayo libre de Gran Bretaña y Hungría, justo antes del receso del verano boreal, momento en el que se activan cambios. Otra forma de apretar las clavijas para Colapinto, porque si el estonio llegara a tener un gran rendimiento en esas dos salidas, el ruido aumentaría.