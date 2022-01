«Vamos a cumplir con la deuda, pero sin cargar eso a jubilados»

Compartir

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo que «vamos a cumplir con la deuda», pero «sin cargar eso en la espalda de los jubilados y docentes» y aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «no va a ser ajustando ni con tarifazos».

«Que entienda el Fondo Monetario que tenemos que crecer para poder pagar, que tenemos que pagar primero la deuda interna que tienen las argentinas y argentinos», expresó el funcionario en declaraciones al canal C5N desde la ciudad de Mar del Plata,.

En ese sentido, sostuvo que «vamos a cumplir con la deuda, pero sin cargar eso en la espalda de los jubilados, docentes, creciendo» y dijo que «hay recuperación económica en la Argentina y esa recuperación no se va a detener».

«Las políticas de inclusión social para cuidar a los argentinos no se van a detener, vamos a seguir estando al lado de ellos», destacó el ministro.

Asimismo, en alusión a posición de la oposición sobre la deuda externa expresó que «hay que ponerse la camiseta de los argentinos y hacerse cargo» y señaló que «algún sensato en la oposición siempre aparece».

«Ahora es un tema nuestro, lo vamos a resolver sin ajustar el cinturón de nadie, sin bajar jubilaciones, pensiones y generando trabajo en la Argentina», destacó respecto de la deuda externa.

Zabaleta manifestó que en la Cámara de Diputados «se equivocó la oposición» al rechazar el proyecto sobre Presupuesto para 2022 y dijo que «el Presupuesto que tenían que votar no era el Presupuesto del Frente de Todos, ni de un partido político», .

