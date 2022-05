«Vamos a ganar la elección nacional del 2023», dijo Rodríguez Larreta

Compartir

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pronosticó una victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales del 2023. Fue durante un discurso pronunciado en un locro patrio por el 25 de mayo organizado por un aliado, Martín Lousteau.

El mandatario porteño dijo que para lograr ese objetivo lo primordial es mantener la unidad y continuar ampliando la coalición opositora. “Tenemos las PASO y la gente elegirá en su momento los mejores candidatos, pero lo importante es que lleguemos juntos”, pidió.

“También debemos mantener nuestro espíritu de seguir ampliándonos no sólo para ganar la elección, sino para poder transformar la Argentina que es más importante”, recomendó. Y citó como ejemplo las incorporaciones recientes de dirigentes de diversos orígenes como Martín Tetaz, Carolina Losada, Margarita Stolbizer, Facundo Manes y Ricardo López Murphy.

Y como tercer eje pidió mantener una actitud de equilibrio, siendo firmes en la defensa de los principios, pero con una actitud constructiva. A modo de ejemplo recordó que los legisladores de la oposición votaron a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para evitar que la Argentina cayera en default. El mensaje también pareció marcar distancia con respecto a la irrupción del liberal Javier Milei.

Rodríguez Larreta reveló que sus equipos ya están trabajando en un plan de gobierno que -en caso de ganar las elecciones- se implementará a partir del 10 de diciembre de 2023. “Tenemos que llegar preparados, no vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas”, repitió.

“Vamos a ser los que transformen la Argentina, somos los únicos que podemos transformar el kirchnerismo; no hay otros”, completó.

En la previa del Tedeum, el dirigente de Juntos por el Cambio que aspira a competir por la Presidencia en 2023 había planteado una mirada crítica sobre la coyuntura: “La gente no llega al fin de semana, no a fin de mes”.

“Hoy es un día para unirnos todos. Después hay temas de todos los días. Hoy es un día para mirar en perspectiva. Somos un gran país. Tenemos mucho para crecer. Estamos pasando una situación difícil por la inflación, por muchas cosas. También es un día para recordar que tenemos un potencial enorme. Confío en los argentinos de que vamos a salir adelante”, dijo el jefe de Gobierno después de participar de un acto en el que izó la bandera argentina junto a su ministra de Educación, Soledad Acuña.

Rodríguez Larreta y Lousteau encabezaron un almuerzo Patrio que reunió a 5 mil personas en Parque Norte que compartieron 2 mil kilos de locro y 8 mil empanadas. Para el senador radical, la mejor política es que se incorpore “gente nueva”. Citó como ejemplo a su partido, Evolución. “Mejorar los partidos es hacer mejor política y estoy convencido que Horacio hace un mejor PRO y que Evolución es mejor política para la UCR y para Juntos para el Cambio, si hacemos este trabajo vamos a tener mejores cosas para ofrecerle a la sociedad”, analizó.

“Mejor política es afrontar el miedo a competir y que haya PASO en todos lados, es no tener miedo a defender nuestras convicciones para transformar Argentina”, añadió.

“Hay que estar formados e informados, una mejor dirigencia política debe estarlo, como estaban nuestro héroes de Mayo, que estaban informados de lo que pasa en el mundo y además comunicaban distinto, Mariano Moreno fundó un diario y tradujo el Contrato Social”, sostuvo Lousteau.

