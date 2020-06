“Vamos a ir a entrenar a una ciudad del interior del país”

Compartir

Linkedin Print

Carlos Retegui, entrenador de la Selección femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, habló y se refirió a la vuelta a los entrenamientos de los atletas olímpicos tras la autorización por parte del Comité Olímpico y el gobierno nacional. El equipo entero ya pasó por el proceso de hisopado y, de no mediar inconvenientes, dentro de 10 días retomarán las prácticas en alguna ciudad del interior del país que esté habilitada para recibirlos. Se entrenará en formato cápsulas, es decir, con grupos cerrados. Seguidamente habrá un nuevo y último hisopado, para ya quedar totalmente listos para la preparación olímpica.

“Tenemos un grupo con el Comité Olímpico Argentino, todos los clasificados a Tokio – entrenadores, deportistas, miembros de la Comisión de Atletas- y a través de Gerardo Weithein, Presidente del COA, que nos ayudó muchísimo y junto con Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, nos dieron la posibilidad de volver a entrenar para no tener tanta diferencias con el resto de los países”, expresó el Chapa.

“Ya nos autorizaron, con Las Leonas nos hicieron el hispoado el jueves, ahora cuarentena en nuestras casas y dentro de 10 días vamos a ir a una ciudad del interior, en los destinos que están habilitados, para entrenar en las cápsulas una semana, luego volver a testearnos y después hacer la vida normal como están haciendo en otros lugares”, continuó.

Además, agregó: “Lo principal es entrenar con responsabilidad y tenemos el apoyo de Gerardo y Matías para hacerlo y para no seguir dando ventajas a las potencias como son Holanda, Australia, Alemania y a los equipos clasificados a Tokio”.

Finalmente opinó por qué el fútbol no regresó como sí otras actividades: “La decisión del Presidente con la cuarentena ha sido súper correcta porque es una situación complicada pero creo que como así se fueron abriendo muchos trabajos sería lo correcto que el deporte también esté en la agenda política. Creo que el fútbol va a volver pronto por el poderío que tiene y se va a poder volver cumpliendo todos los protocolos y siendo responsable”.