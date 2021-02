“Vamos a llegar hasta las últimas instancias para terminar con los centros de aislamiento en Formosa”

Compartir

El senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff calificó al nuevo sistema de aislamiento mixto anunciado por el Consejo COVID-19 como “desigual e insuficiente” e insistió que “todos los formoseños tienen el derecho a cursar el aislamiento en sus domicilios como en el resto del país”.

Expresó que los cambios recientes en la política sanitaria “son producto de medidas de seguridad que generaron cercenamiento y restricción de libertades”.

Sostuvo que “el reclamo social se impone a cuenta gotas sobre el capricho de un Gobierno que no evalúa el deterioro psicofísico de las personas y el cansancio social ante la vulneración de derechos”.

Consideró que “si bien es un primer paso ante el reclamo masivo de la sociedad gestado como consecuencia de la implementación de una política de encierro, las modificaciones son desiguales e insuficientes”.

“¿Cuál es la diferencia de convivir entre asintomáticos que pueden converger desde distintos lugares por 10 días en un CAP para completar la cuarentena en sus domicilios? Podrían realizar la cuarentena completa de manera domiciliaria como lo recomienda el Ministerio de Salud de la Nación”, cuestionó.

“Las vulneraciones de derechos no solo vienen de la mano del tiempo en que permanecen los ciudadanos en aislamiento, tienen su origen en un sistema que pretende el control absoluto sobre la vida y la voluntad de las personas”, alertó el legislador nacional.

En ese sentido, reiteró la voluntad de “llegar hasta las últimas instancias para terminar con los centros de aislamiento en Formosa”. Luego afirmó que “a 11 meses del comienzo de la pandemia resulta inexplicable reclamar ante la Justicia Federal, Corte Suprema y Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que el gobierno tome nota y revierta en parte, decisiones que generaron una notable regresión democrática”.

El Senador señaló que “con la política de imposición el Gobierno logró un enorme deterioro económico y social de una sociedad que estuvo paralizada al compás del encierro”.

Por ello, para el legislador nacional estas modificaciones “atenuadas” son “insuficientes, porque no se pone en pie de igualdad a todos los ciudadanos y no se reconoce que los formoseños tienen el derecho de cursar la enfermedad en sus domicilios bajo los protocolos correspondientes”.

Audiencia por hábeas corpus

Naidenoff participó ayer de la audiencia virtual convocada por la Juez Federal María Belén López Macé, en el marco del hábeas corpus colectivo presentado por el legislador en favor de personas que se encontraban en centros de aislamiento.

Junto a las abogadas Agostina Villaggi y Emilia Maciel, el legislador insistió en el carácter colectivo de la acción y en describir las vulneraciones a los derechos de las personas “aisladas compulsivamente”.

Además, expusieron sus experiencias los propios afectados por las medidas extremas de aislamiento, donde relataron sus días en los centros y las vejaciones de las cuales fueron víctimas.

