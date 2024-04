«Vamos a matar a cualquier visita»: reanudaron las amenazas contra el Ministerio de Seguridad

El nuevo sistema carcelario al que fueron sometidos los llamados presos de alto perfil en Rosario volvió a generar repercusiones en las calles, luego de que una nueva amenaza en contra del Ministerio de Seguridad de la Nación fuera hallada en este viernes en un puente ubicado en el barrio Las Flores. “Vamos a matar cualquier visita”, sentenciaban los autores que, en esta ocasión, apuntaron contra el jefe de seguridad interna.

Desde el cambio de gestión, la directiva ordenó que los detenidos condenados por penas vinculadas al narcotráfico, asociación ilícita, sicariato, entre otros, perdieran los privilegios que gozaban hasta diciembre de 2023. En este sentido, el grupo señalado fue trasladado a pabellones particulares aislados del resto de la población carcelaria, sus visitas íntimas fueron restringidas, a la vez que aumentaron la cantidad de requisas, con el fin de secuestrar cualquier tipo de dispositivo, dinero, droga u otros elementos que pudieran ayudarlos a comandar las actividades delictivas en el exterior.

La decisión que fue encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó malestar, sobre todo, en las bandas rosarinas, debido a que la mayoría de los presos de alto riesgo federal poseen sus bases en la ciudad santafesina. No obstante, la funcionaria aseguró que no dará un paso atrás, pese a las amenazas y ataques que se han realizado contra civiles y que ya se cobraron las vidas de dos taxistas, un colectivero y un playero en los últimos dos meses.

En esta oportunidad, la amenaza fue plasmada en un trapo blanco con letras pintadas en aerosol verde que fue colgado en el puente peatonal que se encuentra en Circunvalación a la altura de Melián, en la zona sur rosarina. “Juan Manuel G. Jefe de interna. Vamos a matar a cualquier visita en Bs. As.”, juraba el mensaje que fue firmado por un grupo que se identificaría como “Los Rosarinos”.

Esta se trata de la tercera intimidación perpetrada por la misma organización, según informó el medio local Rosario3 al indicar que el sábado pasado se había encontrado una sábana colgada en el puente peatonal del Parque Alem que llevaba la misma firma. La primera manifestación sucedió el pasado 12 de abril, cuando una tela de similares características apareció en Circunvalación y Eva Perón. Todas con advertencias dirigidas a Bullrich y a los funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Por su parte, la titular de la cartera informó lo ocurrido desde su perfil personal en X, en donde reveló que el hombre mencionado en este último mensaje se trataba de “un operador del sistema de presos de ‘alto riesgo’”. Asimismo, comunicó que se puso en contacto con las autoridades responsables de implementar el programa denominado como Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, el cual tiene como finalidad identificar, desarticular y neutralizar a los miembros de las organizaciones criminales.

“Ninguno da un paso atrás. La investigación va a fondo. Porque el que las hace, las paga”, sentenció Bullrich al remarcar que continuarán los peritajes destinados a dar con el paradero de los encargados de organizar, coordinar y realizar las amenazas en contra de las autoridades. Al mismo tiempo, el Ministerio Público de la Acusación informó que hubo un descenso histórico en la cantidad de homicidios reportados en Rosario, ya que solo se contabilizaron un total de 35 asesinatos, siendo el número más bajo que se registró en la última década.

No obstante, en las últimas horas denunciaron que un hombre fue acribillado en plena vía pública en el barrio Parque Casas, ubicado en la zona norte de Rosario. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el cruce de las calles Cavia y Ghiraldo, cerca de las 17 horas. Luego de que dieran aviso a la Policía de Santa Fe, los agentes informaron que junto al cadáver había tres vainas servidas pertenecientes a un arma calibre de 9 milímetros.

De acuerdo con los testigos del hecho, los sicarios se movilizaban en un Fiat Palio color blanco que fue abandonado en Juan B. Justo y Chaco. La víctima fue reconocida por sus familiares como Claudio Fabián Barrionuevo (34), un vecino de la zona que vivía a tres cuadras del lugar donde fue asesinado.

Por el momento, la Fiscalía de Homicidios comenzó a investigar el motivo detrás del ataque, aunque plantearon que la zona es reconocida por la presencia de un búnker de drogas. El dato ya fue corroborado en varios expedientes judiciales y, de hecho, un fiscal federal había ordenado su clausura y reutilización de la propiedad para fines de utilidad pública y social en diciembre de 2022.

Cabe destacar que, el martes pasado también se reportó un doble crimen en el mismo lugar. Las víctimas fueron identificadas como Leonardo Rodrigo Contreras (23) y Daniel Pacheco (22), quienes también fueron el blanco de una balacera. Si bien las causas no fueron vinculadas formalmente, en esa oportunidad, los gatilleros también utilizaron balas de calibre 9 milímetros, por lo que podría tratarse de los mismos autores. Sin embargo, las autoridades aún no concretaron ninguna detención por los crímenes.