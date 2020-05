«Vamos a pagar sueldos de empleados y cooperativistas y último a funcionarios»

Compartir

Linkedin Print

El intendente Jorge Jofré en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló en el marco de las recorridas que realiza por la ciudad para ver el avance de obras y mejoramientos que se realizan, en esta ocasión estuvo en el Mercadito Paraguayo donde se ejecuta un plan integral en toda la zona.

«Salimos a hacer una recorrida por la ciudad viendo los trabaos que se vienen ejecutando en la zona del mercadito, tenemos que ir poniendo en condiciones toda esa zona para que cuando la vida vuelva a la normalidad, tengamos el comercio ordenado como todos pretendemos y seguramente no va a ser como antes en el sentido de que hay que tener distancia social, no hay que tampoco permitir conglomerados de gente, hay que ir acondicionando para esa nueva realidad, ir teniendo las cosas en condiciones, esa es la idea que estamos llevando adelante desde el Municipio», explicó el mandatario municipal.

Se refirió además a qué pasará luego del 10 de mayo, teniendo en cuenta que varias provincias ya están flexibilizando la cuarentena para diversos sectores. «Se está analizando todo, hay un grupo que está trabajando dentro del Consejo Integral de Emergencia analizando todos los pedidos de los comerciantes que han elevado propuestas con los protocolos y se está analizando, una vez que se llegue a un consenso donde se vea la seguridad de la gente, tanto el interés de la vida como el comercial de las personas que trabajan en eso, buscar un punto intermedio”, señaló.

«En todas las reuniones se habla en general de la problemática que nos afecta a todos como ciudad, como comunidad, se busca las mejores soluciones para todos, hay grupos de médicos, infectólogos y se va discutiendo qué medidas son las más convenientes para tratar de cuidar la vida de la gente. Hoy tenemos la suerte no solo de no tener coronavirus en Formosa sino también de que no haya muertos, estamos en el medio de lugares donde hay circulación viral como Chaco, Paraguay y este logro de todos los formoseños es muy importante y tenemos que cuidarlo con el fin de que alguna actividad económica tendrá que ir volviendo a la normalidad», aseguró.

En otro tramo de la nota, Jofré contó que «este mes que cerró recibimos el 50% menos de lo que recibíamos en el mes de enero de coparticipación, los impuestos nos bajaron un montón, estará pagando el 30% de la gente, algo que antes veníamos aumentando bastante, creo que el formoseño empezó a entender la importancia de poner los ojos en la Municipalidad ya que todo lo que se aporta a la Municipalidad es para mejorar la calidad de vida de los formoseños, no se busca otro interés, fuera de eso. Hoy estamos pasando un momento muy difícil».

«La mayoría de los municipios del país está con problemas para pagar los sueldos, es un problema general, los servicios, los proveedores que por ahí tuvimos que cortar la cadena de pago porque hoy por hoy tenemos que ir pensando en pagar a los empleados para que no se corten los servicios esenciales que tenemos como recolección de basura, barrido, cortado de pasto, tareas de descacharrizado, tenemos que pagar los sueldos para que esos trabajos no se corten», admitió.

«Nosotros tuvimos un relajamiento de la institución porque cuando salió lo de la pandemia muchos muchachos pidieron hacer la cuarentena, hicimos reuniones donde hicimos mea culpa y acá en Formosa hay muchos empleados públicos, de las fuerzas armadas, de comercio que siguen trabajando, siguen su marcha y nosotros en ese relaje no tuvimos en cuenta eso, por ahí miramos aquellos comercios que están cerrados y aquellos empleados que dejaron de percibir sus haberes y que trabajan en esos comercios pero la verdad teniendo en cuenta esa gente que tiene problemas en los cuales tenemos que tener todos consideración en ellos, en caso de aquellos trabajadores que no vienen prestando servicio tenemos que continuar como siempre con la cobranza para que también la Municipalidad pueda seguir su tarea o sino va a llegar el momento en que se va a tener que cortar porque si sigue esa línea descendente en los ingresos de coparticipación y los ingresos por recursos propios, vamos a pasar un momento muy difícil, no hay que esconder esa realidad, es muy fácil por ahí querer hacer una política en la cual todo está normal pero no es normal, lo que ocurre a nivel mundial nos ha afectado muchísimo, veníamos poco a poco haciendo un municipio autosustentable, estamos buscando el equilibrio municipal que es el objetivo que se tiene que lograr en algún momento, esté o no esté yo como intendente el municipio tiene que ser quien genere recursos porque la tarea fundamental del municipio es brindar servicio y eso tiene un costo, no es algo que uno lo puede hacer por voluntarismo, brindar un servicio tiene su costo, a nosotros nos bajan la coparticipación porque la recaudación es menor pero los repuestos aumentan, los insumos también y cada vez se nos vuelve más difícil sacar adelante esto, lo hacemos porque hay un factor fundamental que siempre rescato y es el factor humano, los trabajadores municipales son a veces los que menos ganan y eso hay que decirlo con todas las letras en todo el país es así, de todas las administraciones centrales son los que menos recursos tienen, lo mismo los funcionarios pero ponen todo el amor, todo el empeño y siguen trabajando por el mismo aporte, creo que eso también tiene que ser valorado por la gente», expresó.

Además habló sobre el pago de sueldos y aseguró que «el mes pasado ya nos costó pagar, tuvimos un pequeño superávit y algunos salieron a decir que porqué no se gastó todo pero nunca hay que gastar todo, siempre se debe tener preparado para la emergencia y con eso pudimos cobrar una parte, este mes estamos por pagar una gran parte de todos los que sean trabajadores, trataremos de cumplir con las cooperativas y últimos dejaremos a los funcionarios hasta que podamos recaudar y poder pagarnos a nosotros, pero la idea es esa de tener un cronograma donde primero se priorice a la gente que está en la calle trabajando como cooperativas y por último los funcionarios ya que no nos alcanza y esa es la verdad, entre costo de alquiler de camiones que trabajan, maquinarias, cooperativas, empleados y todo lo que hace al movimiento de la Municipalidad nos está faltando alrededor de 20 o 25 millones de pesos solo para ellos, sin hablar del combustible y todo el resto de las cosas, vamos ocupando ese fondo de emergencia pero también estamos guardando la plata para el pago del aguinaldo, si tenemos que recurrir a ocupar ese dinero tenemos que hacerlo hasta que esto mejore, no sé realmente qué pasará».

Para finalizar dejó un mensaje a los formoseños y pidió que continúen con el aislamiento, «les pido a los formoseños que tengan fe y fuerza, sé que no es un momento fácil estar en la casa preocupados por la finanza familiar, por el estudio de los hijos, pero esto va a pasar y hoy es importante que mantengamos la fe porque hay esperanza y se acerca un nuevo renacer».