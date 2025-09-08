“Vamos a pedir que se declare inconstitucional esta cláusula cuarta por ir en contra del principio de alternancia” afirmó Agostina Villaggi

En u declaraciones al programa radial “Exprés En Radio”, la diputada provincial de la UCR, Agostina Villaggi, abordó los temas más candentes de la actualidad política formoseña. Desde la polémica reforma constitucional que habilita una nueva postulación de Gildo Insfrán hasta un análisis profundo de la situación nacional, la legisladora compartió su visión y los próximos pasos a seguir de la oposición.

La Cláusula Transitoria: Una batalla por la alternancia

La entrevista inició con el tema que ha monopolizado el debate político en Formosa: la aprobación de la cláusula transitoria que permitiría al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador Eber Solís presentarse nuevamente en 2027, a pesar de que la reciente reforma constitucional establece un límite de dos mandatos consecutivos.

«Esta es una cláusula que tiene nombre y apellido y que va dirigida a dos personas, una Insfrán y otra a Solís, y lo único que busca es permitirle a ellos una nueva postulación en contra de lo que dijo el fallo de la corte al decir que una persona esté más de 30 años en el poder, obviamente deja de ser una República y una democracia para transformarse en un régimen tirano», afirmó categóricamente la diputada Villaggi.

Enfocada en el plano judicial, la legisladora adelantó que la oposición ya está trabajando en una presentación formal ante la justicia. «Nosotros ya estamos trabajando en una presentación judicial por la reacción de esta cláusula transitoria que entendemos nosotros viene de vuelta a no cumplir o no acatar lo que lo que estableció el fallo de la Corte con respecto a la necesidad de garantizar alternancias en los cargos».

La diputada enfatizó que los argumentos del oficialismo para justificar esta cláusula, comparándola con otras provincias, carecen de peso jurídico. «La verdad que eso es un argumento que tiene poco peso jurídico, ¿no? Querer comparar a otras provincias con lo que sucede en Formosa es algo que, como te digo, no resiste el el mayor test de razonabilidad… Estamos hablando de provincias donde el gobernador o el vicegobernador iban por el primer mandato. No en provincia donde el gobernador y el vicegobernador van por más de dos mandatos consecutivos».

El objetivo de la acción judicial es claro y contundente. «Vamos a pedir en una acción dentro del mismo expediente de la Confederación Frente Amplio Popular donde se sancionó el fallo, vamos a pedir que se declare inconstitucional esta cláusula cuarta por ir en contra del principio de alternancia al permitirle a una persona que está más de 30 años en el poder a volver a postularse».

Consenso y disidencia en la Convención Constituyente

Al ser consultada sobre si hubo un mayor consenso entre las fuerzas políticas durante la última semana de la Convención, Villaggi se mostró escéptica y lo atribuyó a una cuestión de responsabilidad y trabajo. Reconoció que la UCR, a pesar de ser minoría, pudo incluir algunas de sus propuestas, pero la mayoría de las votaciones no contaron con su apoyo.

«Después en el resto de las cláusulas que se sancionaron, nosotros votamos en contra porque claramente no tenemos la misma mirada que tiene el oficialismo, pero bueno, por responsabilidad y por por cumplir el mandato que la gente nos dio, que es de representar, estuvimos ahí con nuestras propuestas, nuestras ideas, que bueno, por ser minoría no se llevaron adelante, pero sí dejamos sentados qué es lo que piensa el radicalismo y qué es lo que quiere el radicalismo para Formosa».

El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y su impacto nacional

El diálogo se amplió para analizar la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La diputada Villaggi identificó dos puntos clave que explican el resultado: la situación económica y un factor político.

«Yo creo que hay dos puntos importantes, uno la cuestión económica, que la gente evidentemente no tiene resuelta su capacidad económica, no llega a fin de mes con los salarios que están hace mucho tiempo congelados».

Además, la legisladora señaló la «soberbia por parte del Gobierno Nacional de querer pensar que dinamitando los puentes con una oposición responsable y republicana como el radicalismo podía alzarse con un triunfo» en un territorio de gran peso político.

Villaggi concluyó su análisis enfatizando la necesidad de un cambio de rumbo. «Creo que hay que hacer dos análisis, uno económico, ver cuál es el rumbo económico que está proponiendo el presidente Milei y cuáles son las necesidades que hoy tiene el pueblo de la Argentina y por otra por otro lado, la parte política de no ser tan soberbios y despotricar todo el tiempo contra los partidos de la oposición que somos partidos responsables, republicanos y que realmente queremos y anhelamos que la Argentina salga del modelo kirchnerista populista».