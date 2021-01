“Vamos a solicitar que nos incluyan en el Programa Provincial Esfuerzo Formoseño”

Compartir

Matías Orozco, presidente de FEHGRA filial Formosa y dueño de un conocido establecimiento gastronómico, habló con el Grupo de Medios TVO respecto al párate de la actividad debido al brote de coronavirus lo cual obligó a volver a la Fase 1 de la cuarentena; dijo que entiende que es necesario por la situación y que pedirán al Gobierno provincial que los incluya dentro de la Tarifa Social, a través del “Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño”.

“Por ahora nosotros tenemos la directiva de trabajar bajo la modalidad de delivery, como lo veníamos haciendo durante toda la cuarentena hasta octubre”, comenzó diciendo.

Seguidamente aseveró que “es lamentable lo que está pasando, pero es lo que nos toca, debemos ponerle el pecho y darle para adelante”.

Reconoció además que “la ecuación está complicada para la mayoría de los gastronómicos. Se hizo un esfuerzo importante para volver a reabrir, muchos tomaron gente, otros que durante la cuarentena se desarmaron se volvieron a armar para esa apertura que tuvimos, se metieron en cuenta, y este panorama es muy incierto, comercialmente la gastronomía no está siendo un negocio”.

“Es volver todos los casilleros atrás, hay una incertidumbre total, estamos ante una pandemia y todos los días se toman resoluciones. Creo que todos van a hacer sus malabares para reacomodarse al delivery, esperemos que solo sea por 14 días, que se controle, hay que llamar a la conciencia de todos y cuidarnos”, indicó.

Consultado si existe la posibilidad de solicitar algún tipo de eximición de impuestos por el tiempo que no trabajen respondió: “nosotros venimos pidiendo todo tipo de eximiciones tanto de impuestos como de servicios, o por lo menos que nos incluyan dentro de la Tarifa Esfuerzo Formoseño para que podamos afrontar esta situación”.

En cuanto a la ayuda al sector, valoró que tuvieron respuestas por parte de la Municipalidad de Formosa “por el hecho de que la Tasa de Registro no se está cobrando, para todo lo que sea renovación de habilitación no se piden los pagos de los impuestos municipales; la Municipalidad nos dio una mano enorme en ese sentido. Lo que es provincial todavía no hablamos, pero vamos a pedir que nos reduzcan las tarifas por un tiempo”.

“Esperamos que esto sea hasta el 14 y después se verá qué flexibilizaciones hay. Eso está en manos del Gobierno y nosotros tenemos que acompañar porque ante que nada está la salud de la gente, así que seguiremos haciendo un esfuerzo”, finalizó Orozco.

