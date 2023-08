«Vamos a votar»: la campaña de Asociación Conciencia que busca fomentar el voto

Ante la preocupante baja en la participación de los jóvenes en las elecciones, Asociación Conciencia lanza a nivel nacional la campaña #VAMOSAVOTAR, con el objetivo de generar conciencia y fomentar la participación de los jóvenes en las próximas elecciones presidenciales, teniendo en cuenta que el voto joven desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y es importante que puedan involucrarse de manera informada en el proceso electoral.

Durante las últimas elecciones provinciales se pudo observar una disminución en la participación ciudadana en casi todas las provincias del país. Según datos recientes, el ausentismo en las elecciones provinciales creció más de 5 puntos en comparación al 2019, pasando del 25,95% al 31,36%.

De todas maneras, este no es un problema reciente: las PASO legislativas de 2021 reflejaron una tendencia a la baja participación con un 67,78% de votantes en comparación con el 76,40% registrado en 2019.

En lo que respecta a las juventudes, aunque hubo un crecimiento en el porcentaje de participación de los jóvenes de 16 y 17 años, este aún se encuentra, en promedio, casi 18 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional de participación.

Estos datos son realmente alarmantes, ya que existe el riesgo de que la participación en las próximas elecciones nacionales también se sitúe por debajo del promedio histórico, que es superior al 70%.

Además, el panorama no es alentador en cuanto a la participación del voto si pensamos que el 74,6% de los jóvenes no se siente identificado con ningún partido político en particular, según datos del Latinobarómetro. Sumado a esto, el 59% de los menores de 35 años experimentan sentimientos negativos hacia la situación actual del país, destacando emociones como el enojo y la decepción; y un 54% de los jóvenes encuestados declara sentir poco o nada de interés por la política (Zuban Córdoba, Juventudes y Elecciones, 2023).

Sin embargo, en un contexto en el que las decisiones que tomarán quienes gobiernan tendrán un impacto directo en el futuro de los jóvenes, es de vital importancia que ellos participen eligiendo a sus representantes y que tomen conocimiento de la relevancia que tienen en el proceso electoral como derecho ciudadano.

Es por eso que esta campaña apartidaria tiene como fin despertar el interés en las elecciones y motivarlos a ejercer su voto, resaltando la importancia de la participación ciudadana, más allá de las afiliaciones políticas.

VAMOSAVOTAR lejos está del apoyo a un candidato o partido en particular, más bien intenta concientizar sobre la importancia del voto como herramienta de transformación, y construir un futuro donde las voces de los jóvenes se escuchen en cada decisión.

“Creemos en el potencial transformador de los jóvenes, quienes representan el futuro de nuestro país. Queremos que tomen conciencia que el voto nos iguala como ciudadanos”, afirmó Anabella Serignese, Directora de Asociación Conciencia.