Vándalos causaron destrozos en la EPEP N°57 y se robaron cables para sacar el cobre

Nuevamente la Escuela Provincial de Educación Primaria N°57 sufrió un hecho de inseguridad, esta vez los vándalos causaron destrozos en la luminaria de la institución al no poder ingresar presuntamente para robar elementos como en ocasiones anteriores. No sólo eso, además se robaron cables para luego poder vender el cobre, alertaron los padres de alumnos de la institución.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del miércoles. «Nos rompieron tubos fluorescentes, una lámpara de luz, una farola, nada más que eso por suerte. Ya se hizo la denuncia correspondiente, vinieron los policías y ya está todo encaminado, también la comisión de padres que tenemos están trabajando para arreglar todo; vino la empresa que nos había colocado la iluminación para arreglarnos la farola y los tubos” expresó Griselda, directora de la escuelas, al Grupo de Medios TVO.

La zona en la que se encuentra la institución se ha tornado insegura debido a la falta de iluminación y en múltiples ocasiones los delincuentes ingresaron a robar o a causar destrozos en otros edificios.

Afortunadamente, este solo ocasionó daños menores y no se tuvo que lamentar el robo de ningún elemento.

“Hace muchísimo tiempo no pasaba esto porque nos habían robado cosas importantes en su momento, esto no es tan grave gracias a Dios. Por suerte no entraron a los salones a hacer más perjuicio», señaló la directora al respecto.

Precisamente, para evitar este tipo de situaciones se decidió aumentar la luminaria en el sector contratando una empresa para la instalación de farolas, además por tener una calle a sus laterales que sirve de desvío al Puente Blanco. «Esta calle a pesar de no ser asfaltada es muy transitada porque bajan del puente», añadió la profesora Griselda.

Pese a estos trabajos para brindar mayor seguridad, los hechos continúan, incluso los delincuentes se roban los cables de electricidad e Internet. “Los padres nos comentaron que están robando muchos cables para vender el cobre», finalizó la directora de la institución.

