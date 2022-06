Vándalos ingresaron a escuela y rompieron varios fluorescentes

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Griselda, directora de la EPEP 57 ubicada en el barrio Luján, contó que ayer vándalos ingresaron a la institución para romper los focos y resaltó que por fortuna no lograron entrar a los baños y los salones.

“Nos rompieron tubos fluorescentes y una farola, por fortuna eso nomas. Ya se hizo la denuncia correspondiente, así que esta todo encaminado. La Comisión de padres está trabajando para arreglar las cosas y también vino la empresa encargada del trabajo”, dijo.

En cuanto a este tipo de hechos aseveró que “desde hace bastante tiempo no pasaba, esto es mínimo, no es grande el problema, por suerte no entraron en los baños ni en los salones”.

“La escuela está más iluminada, y eso evidentemente les molesta a los malvivientes”, agregó.

Compartir

Linkedin Print