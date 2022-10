Inseguridad: vándalos robaron y dañaron un jardín y una escuela

Compartir

Las instituciones educativas nuevamente están en el foco de los delincuentes y luego del robo de la E.P.E.S. N°41 esta semana, ayer se registraron varios daños y el robo de algunos elementos en el J.I.N. N°7 y la E.P.E.P. N°136 en el barrio Eva Perón. “Tenemos que arreglar y acomodar todo porque los niños lo necesitan”, manifestó Natividad Chir, Vicedirectora de la E.P.E.P. N° 136, al Grupo de Medios TVO.

“Creo que fue en el jardín primero y luego pasaron a la escuela y se llevaron todos los picos de los bebederos de los lavaderos que están el baño de las niñas y los varones. Ya se colocaron rejas alrededor del zoom porque ya habían ingresado al zoom y a la cocina y se habían llevado cosas. Otras veces subieron a la planta alta de la escuela y robaron un montón de cosas de los salones, rompieron armarios y rompieron puertas”, relató Chir.

Si bien hace tiempo no ocurrían hechos de inseguridad en la institución, esta vez los vecinos no alertaron del ingreso de los delincuentes por amenazas recibidas por lo que las autoridades de la escuela se percataron de lo sucedido cuando ingresaron a cumplir con sus funciones diarias. “No fue una denuncia de los vecinos porque dicen que ya recibieron amenazas de los jóvenes que ingresan al edificio”, dijo la Vicedirectora.

La escuela cuenta con dispositivos de seguridad como rejas de hierro en cada uno de sus espacios e incluso cámaras de seguridad pero nada detuvo el accionar de los vándalos que se robaron los grifos luego de haber robado y causado daños en el jardín lindante. Para evitar que se roben estos elementos nuevamente, las autoridades de la institución no colocarán grifos nuevos sino que optaron por colocar tapones.

“Hoy vinieron para reponer los grifos y pedimos que directamente se coloquen tapones para evitar los robos. Generalmente vienen los de Obras y Servicios Públicos a ver la reparación de todo lo que se roba y se rompe, es increíble pero tenemos que estar así en bien de los niños y arreglar y acomodar todo porque los niños lo necesitan”, lamentó Chir.

Pero los daños fueron aún mayores en el anexo del J.I.N. N°7. Allí los delincuentes doblaron una de las rejas, robaron elementos de cocina, espejos de los baños y arrojaron las cucharas de los niños y niñas en la vereda y en una alcantarilla. Parte de estos elementos fueron recuperados por la policía en la mañana de ayer.

“Aproximadamente a las 23 horas recibimos la llamada con la Directora, me acerco primero y después viene ella, y nos encontramos con que se metieron unos chicos aparentemente y se llevaron ollas, una jarra, espejos de los baños y las cucharitas que después tiraron en la calle y en las veredas. La verdad que es impresionante como doblaron el hierro de la reja para entrar”, comentó una docente del jardín de infantes.

Los elementos robados de la cocina sirven para el comedor escolar que brinda el desayuno y el almuerzo de los infantes por lo que el impacto del hecho fue mayor al daño material recibido, además ocurrió en medio de los festejos previos al Día de la Madre. “Acá en el jardín festejamos el Día de la Familia justamente porque está llegando el Día de la Madre. Esto suele ocurrir en los jardines eventualmente pero no desde el año antepasado, al menos en los otros anexos porque es un J.I.N. que tiene 5”, finalizó la docente.

