Vanina Escudero fue operada de urgencia: «Nos turnamos para cuidarla»

Silvina, la hermana de la bailarina que se encuentra internada en la Clínica Olivos, contó cuál era su situación actual.

Hace apenas quince días, todo era felicidad para Vanina Escudero. Después de haber pasado más de un año sin poder visitar a su familia por la pandemia del coronavirus, la bailarina que actualmente reside en Uruguay junto a su marido, Álvaro Navia, y sus hijos, Benicio y Joaquina, había viajado a la Argentina para celebrar el cumpleaños número 38 de su hermana Silvina que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre. Y ambas mostraron un video del reencuentro en sus redes sociales.

“Esto era una de las sorpresas de cumpleaños les quería contar, después de un año las hermanitas están juntitas. Pero lo más importante no sos vos, lo más importante es que trajiste a mis sobrinos, sino no entrabas”, expresó en ese momento la panelista de Los Mammones (América). Por su parte, en la misma grabación donde se la puede ver muy feliz con su familia nuevamente, Vanina le respondió: “Feliz cumple. Ya lo sé, lo tengo muy claro, no te preocupes”.

Lo cierto es que, una semana más tarde, se conoció a través de Intrusos (América) la noticia de que la esposa de Waldo había sido internada de urgencia en la Clínica Olivos por un folículo hemorrágico, que es una especie de quiste sangrante en el interior del ovario que puede generar mucho dolor abdominal y según la gravedad, puede requerir cirugía.

Al ver que la noticia había llegado a los medios, Vanina decidió llevarle tranquilidad a sus seguidores desde su cuenta de Instagram. “Agradezco a todos los que se ocuparon de mí, mi hermana y mi cuñado en particular”, señaló junto a una foto en la que se la veía en la sala dónde estaba internada. Y se refirió especialmente a Álvaro: “Mi amor sufriendo desde la otra orilla listo para venir. Por suerte ya estoy bastante mejor”. “Que sustito nos pegamos”, escribió luego Silvina, que replicó la publicación en su cuenta.

En la historia siguiente, la bailarina le dedicó unas sentidas palabras a todos los que se ocuparon de su salud en ese centro médico: “Gracias a todo el personal médico y no médico de la Clínica Olivos. Muy agradecida”, escribió junto a un primer plano de su mano, que mostraba las claras señales de una internación. Y todo indicaba que, a esa altura, lo peor ya había pasado.

Lo cierto es que, este lunes y aprovechando uno de los requerimientos de sus seguidores que quería saber hasta cuándo Vanina seguiría hospitalizada, Silvina decidió referirse al cuadro que atraviesa su hermana. “La tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla”, escribió. Y luego agregó: “La mayoría de las preguntas son sobre la salud de ella. Supongo que ya les contará”.

En otras de las preguntas, en tanto, Silvina reconoció que no tenía idea de que su hermana y sus sobrinos iban a venir a visitarla. “Sorpresa total y absoluta. Hacía casi un año que no los veía. Nunca dijo nada. El día de mi cumple tocan el timbre y eran ellos tres. Me caí al piso y no paraba de llorar y darles besos. Mi hermana lo tiene grabado. Lo vuelvo a ver y vuelvo a llorar”, aseguró.

