Varados: Amnistía Internacional aguarda informe de la provincia

Días atrás, se publicó en los medios de comunicación a nivel nacional una carta de Amnistía Internacional exigiendo medidas urgentes para los varados por COVID-19 en Formosa, donde se denunció que “su realidad es inhumana”. En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Paola García Rey -directora adjunta de la organización en Argentina- sostuvo que realizaron un pedido de información pública al gobierno de nuestra provincia y que “hasta el momento no hemos recibido nada; en términos legales Formosa tiene unos días más para contestar así que continuamos a la espera”.

“Nosotros estuvimos participando de las audiencias públicas que se están realizando por los habeas corpus para conocer de primera mano la situación de las personas que están pidiendo autorización para poder ingresar y que hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuestas”, agregó.

“Estamos recibiendo denuncias, relevando información de las personas que se encuentran en las rutas y en distintas provincias del país, analizando la situación y sobre todo solicitando la palabra oficial de la provincia a partir del pedido de acceso a la información para poder definir cómo avanzar; nosotros creemos que esta no es una situación pura y exclusiva de la provincia, el Estado Nacional también tiene responsabilidad y nos preocupa su silencio absoluto”, asintió García Reyes.

“Estamos viendo estrategias a nivel local, nacional y no descartamos pensar en algún tipo de denuncia a nivel internacional, pero lo cierto es que eso es adelantarnos a los hechos porque no tenemos toda la información completa”, añadió.

Al referirse a la situación en cuanto a la vulneración de derechos dijo que “es preocupante” y que “hay centros de alojamiento que no están en condiciones de recibir personas, incluso hemos documentado eso, es decir la opción de los formoseños es quedarse fuera de la provincia o convivir durante 14 días en una situación de insalubridad absoluta”.

“Sin dudas la situación hoy es gravísima. Nadie le está pidiendo esfuerzos sobrehumanos a la provincia; en marzo uno entendía la situación pero siete meses después no puede seguir teniendo 7000 personas afuera y en esas condiciones, es sumamente grave”, cerró diciendo la misma.

