Varados: para Neme, el Gobierno no garantiza el ingreso y quiere “hacer ver que la gente desiste”

En comunicación con Exprés en Radio, la concejal capitalina Gabriela Neme (bloque Floro Eleuterio Bogado) criticó al gobierno de la provincia de Formosa porque “no está garantizando el normal ingreso de las personas” como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación días atrás, y disparó que además “quieren hacer creer que las personas desisten de entrar al territorio”.

“Nos preocupa muchísimo la actitud del gobierno de pretender impedir el normal ingreso porque no lo están garantizando, la gente no puede pagar un hisopado privado, la Provincia no escucha razones; estamos haciendo un trabajo de seguimiento y volviendo a presentar acciones para garantizar que entren al territorio. No todas las personas cuentan con una fortuna de dinero para pagar un taxi para venir a Formosa porque no hay transporte público, a eso hay que sumarle el costo del hisopado, eso nos preocupa realmente”, comenzó diciendo.

Seguidamente, Neme explicó que a quien le da positivo el PCR no ingresa a la provincia y lamentó que “es evidente que el modelo del gobierno de Gildo Insfrán es de expulsar a los enfermos porque no se quieren hacer cargo; en cualquier provincia normal el PCR positivo permite el ingreso y obviamente le hacen el seguimiento y de acuerdo si es asintomático y con síntomas lo hacen ir al domicilio o ir a una clínica pero nunca expulsarlo, eso es realmente inhumano y no cumple ningún parámetro constitucional. Al enfermo por Constitución hay que garantizarle la salud pública, si esa persona está varada en la ruta no la pueden dejar morir ahí”.

Lanzó asimismo que lo que están haciendo no tiene ningún tipo de razón o lógica.

Dejó en claro además que “a su entender la Provincia no está cumpliendo con el ingreso de personas ordenado por la Corte Suprema”.

“En los informes que se brindan se habla del ingreso de unas 300 personas por día, y si en 21 días tenían que entrar 8.321 claramente eso no está pasando. El Gobierno hace ver que las personas desisten de ingresar y no es así; la gente pide nuevas fechas o que se le haga el hisopado cuando están acá y la respuesta que se le da es que ‘rechaza el ingreso’, no rechaza el ingreso, sino que pide la flexibilización”, dijo.

“Estamos utilizando mucho la presión con las redes sociales y está dando algo de resultado, gracias a la presión mediática tuvimos algunos logros”, cerró diciendo la edil.

