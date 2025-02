Varas: «No se trata de empezar de cero, sino de tocar cosas específicas»

Tras sus primeros días al mando del plantel regatense, el nuevo coach habló respecto a sus formas de trabajo y a lo que se viene en la Liga Nacional.

El Club de Regatas Corrientes tuvo un cambio de timón en la conducción del equipo donde Juan Varas tomó el cargo de entrenador principal del equipo, y ya comanda los entrenamientos del equipo en busca de ajustar y corregir detalles para el debut.

Acerca de la oportunidad y la responsabilidad que le toca asumir, el flamante coach habló y contó sus sensaciones, su visión del trabajo y lo que se viene para el Remero. “Contento por la oportunidad que el club me da de creer que puedo aportar mi granito de arena para ayudar a la institución”, arrancó diciendo.

Su debut al frente del equipo será el viernes 28 desde las 21:30 en el José Jorge Contte frente a Quimsa. Sobre eso, explicó: “Tenemos día de trabajo de acá al juego. Ya tuvimos los primeros encuentros la semana pasada, y a esta ya la tomamos como semana de partido, entrenando mucho. Nos reconocemos que tenemos que mejorar la calidad de entrenamiento para poder plasmarlo en cancha y estamos en proceso de eso”.

“Al estar desde adentro del proceso junto con Fernando (Calvi), tengo mi diagnóstico hecho, y entonces desde eso estamos trabajando para poder mejorar algunos aspectos bien específicos, como son las pérdidas ofensivas, la congestión a la pintura, tener claridad en las reglas defensivas y poder ejecutarlas bien. No se trata de venir y sacar todo lo que estaba y empezar de 0, sino que tocar cosas bien específicas”, expresó el coach de 39 años.

Sobre su cambio de función, el ex entrenador de Rocamora y Argentino de Junín dijo: “Obviamente que estaba en otro rol. De esto se trata también nuestra profesión, de rol y función. Así como anteriormente tenía el rol y la función de asistente, ahora quedo como entrenador en jefe, entonces desde ese lugar saber que las decisiones dentro del juego y de la planificación corren por mi cuenta”.

Para su primer juego tendrá como rival un equipo duro y uno de los animadores de la Liga Nacional en las últimas temporadas como lo es la Fusión. “Sabemos lo que es Quimsa, lo que significa para La Liga Nacional y todo lo que ha hecho en los últimos años. En esta temporada no tuvieron el mejor de los inicios, no pudieron clasificar a la Copa Súper 20 que seguramente también era un objetivo de ellos como nuestro”, analizó.

“Ahora consiguieron traer a Robinson que es una garantía para La Liga y para su institución. Es un equipo que imagino crecerá en esta segunda etapa del año y va a ser una linda medida”, expresó sobre los santiagueños.

Sin embargo, también contó que prefiere mantener la mirada en el equipo y no en el rival: “Pero a pesar de quién sea el rival, me parece tenemos que hacer hoy foco en nosotros, en encontrar y reencontrar sensaciones como equipo para que no nos importe cuál sea el rival de turno”.

Luego, Regatas volverá a jugar el 7 de marzo, como local nuevamente, frente a Peñarol, por lo que tendrá más días de descanso y trabajo. Sobre eso, Varas se mostró optimista: “Lo veo bien a manera personal. Me sirve y hasta te diría que necesario para que el equipo entre en esta dinámica de entrenamiento, en la dinámica de juego, en la de preparar los partidos, así que inicialmente lo veo bien. Después el resultado dirá si conviene o no, pero inicialmente es algo que me agrada”.