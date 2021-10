Varias provincias presentan descenso de contagios e internaciones de casos leves

Compartir

La tendencia descendente en la curva de contagios de coronavirus se mantenía desde hace casi un mes en la mayoría de las provincias, aunque algunas ciudades reportaron «un pequeño incremento» de casos positivos pero señalaron que eran leves porque gran parte de la población ya se encuentra vacunada.

Según la Sala de Situación de coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación hubo en todo el país 1.589 casos nuevos reportados en las últimas 24 horas, con 28 fallecidos, y 627 personas afectadas por la Covid-19 permanecían internadas en salas de terapia intensiva.

En tanto, los porcentajes de ocupación de camas UTI de adultos para todas las patologías entre el sector público y privado de Argentina llegaba al 36.6 por ciento, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires era de 42.5 por ciento.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, afirmó que «el gran desafío que tenemos es que la recuperación de la pandemia la podamos administrar entre todos y todas para que salgamos sin dejar a nadie atrás, apostando a la producción y el trabajo».

Según datos del Ministerio de Salud provincial hubo 602 casos positivos en las últimas 24 horas, con lo cual desde que en marzo de 2020 comenzó la pandemia se elevaron a 2.069.008 la cantidad de afectados.

En ese marco, el jefe de la Región Sanitaria VIII que abarca desde Necochea hasta General Lavalle, Gastón Vargas, señaló que «los casos en la zona siguen bajos tenemos por debajo de los 100 casos activos y una presencia de la variante Delta en la provincia entre un 40 -50 % pero que afortunadamente no ha tenido impacto en la cantidad absoluta de los mismos».

«Por ejemplo en el distrito de General Pueyrredon en un promedio de 10 a 12 casos diarios se mantiene ese número sin ningún aumento teniendo la variante Delta circulando», explicó.

Vargas apuntó que «en definitiva esto permite que tengamos el sistema de salud con muy pocas camas por Covid-19, uno solo internado en terapia intensiva con lo cual nos pone en una situación muy confortable de caras al verano».

«De todas formas estamos atentos y hay que estar atentos a lo que pueda suceder con algún aumento de casos y para poder tener una temporada como todos esperamos en toda la región que abarca 16 municipios bonaerenses, en su gran mayoría sobre la costa», añadió.

En Bahía Blanca, según el último reporte del Comité de Contingencias, desde hace 16 días que no se registran pacientes internados con coronavirus y en las últimas 24 horas «se registraron 3 nuevos casos de coronavirus y que permanecen activos 60». En el partido bonaerense de Coronel Rosales, las autoridades también señalaron que «desde hace tres semanas que no se registraron casos activos de coronavirus».

En Córdoba los datos epidemiológicos actualizados señalaron que «se mantiene la tendencia descendente en la evolución de internaciones y fallecimientos», mientras se observa «un leve aumento de casos positivos en capital» de la variante Delta, pero el reporte indicó que la Gamma (surgida en la zona andina) sigue siendo la predominante.

La jefa del Área de Epidemiología provincial, Laura López, resaltó que «todavía es fundamental continuar con las medidas de protección, entre ellas el uso obligatorio de barbijos, tanto en ambientes cerrados y espacio público al aire libre».

El RO -ritmo de reproducción promedio de casos nuevos- finalizó la semana 42 con 0,93 y muestra una estabilidad en la tasa de contagios, sin diferencias significativas entre capital e interior, mientras las camas críticas Covid-19 para adultos se encuentran en el 0,62% de ocupación, con 22 personas internadas, entre ellos 8 pacientes con asistencia respiratoria mecánica.

